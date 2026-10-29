In questa intervista scopriamo:
• Che cosa distingue un’impresa AI-driven: maggiore efficienza, persone più capaci di decidere e un’offerta che può differenziarsi grazie all’AI.
• Come impostare i progetti fin dall’inizio per ottenere risultati sul conto economico, definendo benefici attesi, tempi, rischi e condizioni per l’utilizzo quotidiano.
• Quali responsabilità assume la leadership: partecipare direttamente alla trasformazione e promuovere comportamenti consapevoli, preservando la responsabilità delle persone nelle decisioni supportate dall’AI.
L’obiettivo è integrare la tecnologia nell’operatività aziendale, con una guida capace di governarne gli effetti e tradurre il potenziale in risultati concreti.
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