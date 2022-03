Annunciata la collaborazione tra Juniper Networks, Vodafone e Parallel Wireless. Tale collaborazione è finalizzata all’effettuazione di una sperimentazione con controller RAN intelligenti (RAN Intelligent Controller, RIC) multimarca per applicazioni di controllo degli accessi basate sull’utenza.

La sperimentazione, inizialmente avviata nei laboratori di test di Vodafone in Turchia e della quale è prevista la continuazione presso le infrastrutture di collaudo aziendali, supporta interfacce O-RAN e affronta le principali sfide a cui devono far fronte gli operatori di telefonia mobile per quanto riguarda personalizzazione dell’esperienza degli utenti, generazione di fatturato e riduzione delle spese Capex e Opex per i servizi 4G e 5G.

La sperimentazione è basata su un’architettura software-driven aperta che sfrutta la virtualizzazione per realizzare una gestione del traffico granulare a livello di utente automatizzata e programmabile.

Il focus iniziale è sulle funzionalità di controllo dell’ammissione tenant-aware per consentire agli operatori di personalizzare i servizi e offrire esperienze utente di qualità. Il tracciamento in tempo reale e l’applicazione di risorse radio sulla RAN permette a utenti mission critical (ad esempio gli ospedali e le scuole) di ricevere servizi dati mobili prioritizzati. Questa capacità è resa possibile dagli strumenti software cloud rApp/xApp di Juniper che gestiscono le funzioni di rete in tempo quasi reale, insieme con le funzioni Open RAN cloud native di Parallel Wireless.

La sperimentazione intende dimostrare il potenziale della gestione delle risorse agile e aperta e del delivery di dati mobili in qualsiasi ambiente RAN software-driven. Questo approccio permette a servizi e applicazioni di essere gestiti, ottimizzati e mitigati automaticamente dalla RAN, sulla base di dati real time ricavati dalle proprie performance.

Juniper, Vodafone e Parallel Wireless sono partecipanti attivi dell’O-RAN ALLIANCE e del Telecom Infra Project (TIP) e condividono lo stesso impegno verso l’innovazione del settore e gli standard.

La soluzione RIC di Juniper è architettata come una piattaforma aperta che supporta interfacce aperte sul north e south bound per semplificare l’integrazione con l’ecosistema di partner Open RAN. La piattaforma RIC di Juniper consentirà, inoltre, una semplice integrazione con le rApps/xApps di terze parti usando strumenti di onboarding e deployment basati su UI, con la flessibilità di scegliere tra API basate sulla rete o su SDK.

Parallel Wireless contribuisce con le proprie soluzioni Open RAN cloud native, che sono ora integrate con il RAN Intelligent Controller basato sulle specifiche O-RAN ALLIANCE di Juniper, a offrire agli operatori più scelte per costruire le migliori RAN.

“Vodafone – ha affermato Paco Martin, Head Open RAN di Vodafone Group – ritiene che tutte le infrastrutture radio delle reti mobili dovrebbero essere aperte e consentire una rapida adozione di servizi innovativi. Questa collaborazione è un passaggio fondamentale verso l’innovazione, l’unico modo per sviluppare nuovi casi d’uso all’avanguardia nel 4G e 5G ottimizzando i costi. Sono orgoglioso che Vodafone ospiti il trial del sistema di controllo dell’ammissione tenant-aware usando interfacce O-RAN insieme con un ecosistema di partner tecnologici con cui condividiamo la visione, come Juniper Networks e Parallel Wireless. Dalla nostra collaborazione potranno nascere reti più intelligenti, migliori esperienze utente e misure di sostenibilità più forti per gli ambienti B2B”.

“Il trial multivendor condotto nei laboratori Vodafone – ha commentato Constantine Polychronopoulos, VP, 5G & Telco Cloud di Juniper Networks – rappresenta un’opportunità per dimostrare come le RIC e il focus sulla portabilità delle applicazioni potranno sbloccare tutto il vero potenziale di Open RAN. Unendo le nostre innovazioni a quelle di Parallel Wireless e all’esperienza operativa di Vodafone, possiamo realizzare un caso d’uso reale che può generare valore e una migliore esperienza utente con maggiori risparmi per gli operatori”.

“Vodafone è impegnata sin dai primi giorni nell’innovazione di Open RAN. Nella nuova fase di adozione di Open RAN, siamo entusiasti di lavorare con Juniper e Vodafone, integrando le nostre soluzioni Open RAN cloud capaci e conformi a O-RAN ALLIANCE con i controller intelligenti RAN di Juniper” ha concluso Keith Johnson, President di Parallel Wireless.