Ransomware, ecco la risposta di Commvault | ZeroUno

Nuovi servizi di protezione contro il ransomware, progettati per aiutare le aziende a prepararsi, proteggersi e rispondere al meglio alle crescenti minacce informatiche sono stati presentati da Commvault.

Nello specifico, la nuova offerta Commvault Ransomware Protection e Response Services fornisce le risorse e le competenze necessarie per potenziare le soluzioni Commvault dei clienti verso un attacco, verifica lo stato delle soluzioni di protezione dei dati nel corso del tempo e aiuta nel recupero dei dati critici a fronte di un attacco andato a buon fine.

Il servizio Ransomware Protection Design and Plan assiste i clienti nella validazione della loro capacità di far fronte alle minacce e agli attacchi. L’offerta aiuta a comprendere la capacità dell’organizzazione di fronte a una potenziale minaccia e ai rischi associati a un attacco. Il servizio vuole offrire risultati tangibili, come una readiness scorecard, key findings, raccomandazioni e un piano d’azione con definizione delle priorità.

Commvault Ransomware Response Service fornisce le competenze e le risorse per supportare l’attività di recovery a seguito di un attacco. Come parte del servizio, Commvault offre supporto attraverso la figura del Ransomware Recovery Incident Manager affiancato dal team Commvault Recovery Operations. Commvault collabora con i clienti per identificare e recuperare i dati critici e accelerare il ritorno alle normali operazioni di business.

Questi servizi completano l’offerta Commvault Ransomware Protect and Recover che promette capacità fondamentali per la protezione dei dati da attacchi ransomware.

L’utilizzo di questa nuova offerta, unito al software e alla proposta cloud di Commvault, permette a un’azienda di rilevare, proteggere ed effettuare il recovery dopo un attacco ransomware e altre violazioni dei dati (data breach), come componente strategica dei Commvault Intelligent Data Services. Anche le soluzioni Commvault Data Management and Protection e Compliance and Governance si vanno a integrare perfettamente con questa soluzione di sicurezza dei dati.

“Il ransomware – ha sottolineato Ram Menashe, Vice President of Global Services di Commvault – sta crescendo esponenzialmente, come problema mondiale e minaccia da affrontare. Non possiamo garantire che i nostri clienti non siano bersaglio di un attacco, ma crediamo che offrendo piani di protezione possiamo supportarli in qualsiasi fase di un attacco, facendo del nostro meglio per aiutare a prevenirli con Commvault Protection Review. Questi servizi rappresentano il nostro impegno a mantenere sicuri e ripristinabili i dati, continuando a fornire soluzioni innovative e leader di mercato.”