Presentato Pure Storage FlashArray//XL | ZeroUno

Pure Storage ha presentato FlashArray//XL, nuovo componente della famiglia di dispositivi FlashArray progettata per le applicazioni enterprise mission-critical di livello più elevato, dai database massivi fino alle app containerizzate e cloud-native.

Con il nuovo FlashArray//XL e con Pure Fusion (la piattaforma Storage-as-Code autonoma self-service) Pure Storage prosegue nel proprio impegno teso a incrementare la scalabilità enterprise del proprio storage in abbonamento che si evolve facilmente per mantenere le infrastrutture IT agili e aggiornate.

Più nello specifico, FlashArray//XL accelera i workload di livello enterprise. Inoltre, progettati per lavorare insieme, Pure Fusion e FlashArray//XL forniscono alle aziende accesso Storage-as-Code con la scalabilità del cloud, implementando policy sui dati e tier storage di alto livello con robusti tool per ottimizzare gli storage pool e la collocazione dei workload.

Il nuovo prodotto garantisce efficienza e densità per consolidare le applicazioni in ottica di massimizzazione del TCO e aderenza agli standard per data center green.

Permette il consolidamento dei workload su un numero inferiore di array per semplificare le operazioni, ridurre l’occupazione di spazio nei rack e abbattere significativamente i consumi di energia e i costi del raffreddamento.

È inoltre assicurata la protezione, la disponibilità e la facilità di ripristino dei dati residenti su FlashArray//XL a seguito di interruzioni operative comprese quelle provocate da attacchi informatici.

Infine, la soluzione è disponibile grazie all’abbonamento Evergreen: per un accesso immediato a funzionalità in costante evoluzione con la garanzia del corretto dimensionamento, aggiornamenti senza impatto sull’operatività ed espansione della capacità storage al crescere delle esigenze.

“I clienti si aspettano una modalità nuova e moderna per scalare lo storage enterprise. FlashArray//XL è un chiaro segnale per i produttori di storage legacy perché combina la scalabilità high-end di un vero array di classe enterprise con l’agilità scale-out del modello operativo tipico del cloud”, ha dichiarato Shawn Hansen, VP e GM, FlashArray di Pure Storage.

“Per le applicazioni top tier come i database massivi, le aziende hanno bisogno dei massimi livelli possibili di prestazioni e densità, ma esigono anche il controllo dei propri data center e l’agilità e la flessibilità del cloud. Le soluzioni storage di classe enterprise come FlashArray//XL combinate al modello operativo del cloud garantiscono ai clienti il meglio di entrambi gli approcci”, ha concluso Eric Burgener, Research Vice President, Enterprise Infrastructure Practice di IDC.