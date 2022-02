Piattaforme SDN, così si integrano le soluzioni Console Connect e Colt | ZeroUno

Completata la prima fase dell’interoperabilità basata sul sistema API tra le piattaforme SDN on-demand globali di Console Connect e Colt Technology Services.

Nello specifico, le interfacce API tra la piattaforma Console Connect Software Defined Interconnection e la piattaforma Colt On Demand consentono alle aziende di beneficiare di un networking agile e on-demand e di interconnettersi direttamente a cloud, data center e partner commerciali attraverso entrambe le reti private.

Le API consentiranno inoltre di effettuare in tempo reale e senza soluzione di continuità la quotazione, l’ordine e il provisioning di servizi on-demand tra due reti ad alte prestazioni.

Nella fase iniziale dell’integrazione delle due piattaforme SDN-enabled, Console Connect sarà in grado di estendere la portata della piattaforma automatizzata a nuove sedi di data center nel Regno Unito, con l’intenzione di espandersi a più sedi aziendali e aree metropolitane in tutta Europa, sfruttando la velocità e le prestazioni della rete Colt IQ. Ciò consentirà agli utenti di Console Connect di realizzare istantaneamente il provisioning e il pagamento di servizi dedicati di tipo Layer 2 tra le due reti utilizzando un unico portale.

La collaborazione dimostra l’impegno reciproco di Console Connect e Colt nell’automazione end-to-end e riconosce la necessità di una maggiore interoperabilità e collaborazione per la gestione della connettività tra le reti.

Le fasi successive dell’integrazione API comprenderanno l’estensione della portata automatizzata della piattaforma On Demand di Colt a più mercati globali attraverso l’utilizzo della vasta rete ad alte prestazioni di Console Connect.

Marc Halbfinger, CEO di Console Connect, ha dichiarato: “Le API sono fondamentali per l’avanzamento e il regolamento dei servizi di rete automatizzati e consentono ai carrier di collaborare in modi nuovi e innovativi. Siamo onorati di lavorare a stretto contatto con Colt, un partner con cui condividiamo la visione di un futuro completamente automatizzato e on-demand”.

Keri Gilder, CEO di Colt Technology Services, ha commentato: “Lavorando con Console Connect, siamo pionieri nell’uso delle API per il networking intelligente e per fornire soluzioni di connettività agili, on-demand e a banda larga ad un numero sempre maggiore di imprese in tutto il mondo. Le interfacce API continuano ad essere una delle principali aree di interesse nel nostro settore e la nostra partnership ci aiuterà a continuare a trasformare il modo in cui le aziende interagiscono tra loro e il modo in cui forniscono valore ai loro clienti, ottimizzando l’automazione, migliorando la collaborazione e la sicurezza, e semplificando l’innovazione”.

Nel 2021, Console Connect ha esteso la propria copertura di rete automatizzata a oltre 650 data center in più di 55 paesi in tutto il mondo. Console Connect ospita un crescente ecosistema di partner cloud, SaaS, IX, IoT, carrier e partner aziendali, che sono direttamente interconnessi attraverso la rete privata ad alte prestazioni della piattaforma. Con la funzione MeetingPlace, gli utenti possono direttamente richiedere e fornire i servizi ai partner, come il peering remoto, la colocation e le applicazioni aziendali, oltre ad accedere ai servizi nativi di Console Connect.

Colt fornisce una gamma di servizi On Demand per i suoi clienti enterprise e wholesale, offrendo soluzioni di connettività completamente flessibili tra data center, provider di servizi cloud ed edifici aziendali.

Colt IQ Network è una rete intelligente ottimizzata a 100Gbps distribuita in più di 900 data center e oltre 29.000 edifici on-net in Europa, Asia e nei maggiori hub commerciali del Nord America, consentendo ai clienti di espandere le loro attività a livello globale.