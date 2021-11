Networking ottico, i nuovi servizi Colt | ZeroUno

Wave e Private Wave 400GE sono i nuovi servizi presentati da Colt Technology Services. Nello specifico, basato sulla tecnologia ottica WaveLogic 5 Extreme (WL5e) di Ciena, il servizio 400GE si avvale del portafoglio ottico a elevata larghezza di banda di Colt fornito su IQ Network, che comprende Wave, Spectrum e Private Wave, per fornire servizi di nuova generazione che garantiscono un’esperienza dell’utente finale di elevata qualità, supportati da una rete completamente programmabile.

In seguito al lancio, nel 2016, della rete IQ Network, Colt ha continuato a lavorare nel campo del networking ottico attraverso un ampio programma di investimenti, test e implementazione di tecnologie all’avanguardia. Oggi, la rete Colt IQ Network comprende più di 29.000 edifici in rete e oltre 900 data center, il che la rende una rete con estensione globale che supporta le rapide e continue trasformazioni digitali di oggi.

Colt utilizzerà la piattaforma Waveserver 5 di Ciena, con tecnologia WL5e 800G, per consentire un efficiente 400GE tra le sedi della rete IQ, per soddisfare le richieste più esigenti di larghezza di banda da parte dei clienti.

Vivek Gaur, VP Network Engineering di Colt, ha dichiarato: “Come azienda, siamo noti per la nostra capacità di innovazione e questo annuncio ne è la dimostrazione, visto che siamo i primi a fornire 400GE a livello commerciale sia in Europa che nell’Asia del Pacifico. Colt continua a fare investimenti sistematici e strategici per promuovere l’innovazione nella rete IQ, introducendo una tecnologia di rete ottica di nuova generazione, scalabile e sostenibile in collaborazione con Ciena. Cerchiamo di essere sempre un passo avanti sul mercato e aiutiamo i nostri clienti a trasformare il loro modo di fare business grazie alla connettività a banda larga”.

Jamie Jefferies, Vicepresidente e Direttore Generale di Ciena International, ha dichiarato: “Nell’era digitale, gli utenti finali si aspettano esperienze sempre più innovative e di alta qualità. La tecnologia WaveLogic di Ciena, leader nel settore, continua a spingersi oltre e a garantire a fornitori innovativi come Colt la possibilità di costruire la propria rete per adattarsi e soddisfare i requisiti di connettività aziendale che promuovono le trasformazioni digitali in tutto il mondo”.