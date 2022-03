Icos ha siglato un accordo di distribuzione con Cato Networks, fornitore di tecnologia Sase Secure Access Service Edge.

Più nello specifico, il distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT, fornirà la proposta di networking e sicurezza “cloud-native” di Cato Networks ai partner di canale e agli MSP attivi sul territorio italiano.

In conformità con il framework Sase definito da Gartner, Cato Networks offre una piattaforma che fa convergere SD-WAN e sicurezza della rete in un servizio cloud globale. Cato ottimizza e protegge l’accesso alle applicazioni per tutti gli utenti e tutte le sedi, sostituendo i prodotti di sicurezza e i servizi di rete legacy con una rete globale agile e sicura, pronta per rispondere a qualsiasi futura evenienza.

“La tecnologia Sase – ha commentato Federico Marini, Managing Director di Icos – offre un servizio vitale per l’accesso sicuro e veloce dei lavoratori remoti e per la connettività sicura tra sedi, uffici e data center globali. L’offerta Cloud Sase di Cato Networks si inserisce perfettamente nel nostro robusto portfolio di security in quanto consente agli MSP e agli altri partner di Icos di approcciare il mercato con servizi di elevato contenuto tecnologico per la massima protezione dei clienti, ora e in futuro”.

Mark Draper, EMEA Channel Director Cato Networks: ‘Il profilo a valore aggiunto di Icos e Cato Networks si adattano perfettamente. Avevamo già clienti finali nel mercato italiano. Con ICOS, possiamo ampliare il nostro portafoglio di partner e consentire a più imprese italiane e a quelle con uffici in Italia di beneficiare della piattaforma Sase globale di Cato”.

I partner di Icos potranno avvantaggiarsi di un team tecnico particolarmente preparato, di servizi commerciali di livello elevato e di una divisione marketing in grado di supportarli efficacemente con attività di sviluppo della domanda. I partner e, in particolare gli MSP, avranno a altresì a disposizione un programma di partnership caratterizzato da una flessibilità commerciale espressamente disegnata per ridurre i rischi e massimizzare i profitti, con la possibilità di accreditarsi per fornire supporto di 1° livello qualificato e incrementare in tal modo la propria efficacia commerciale.