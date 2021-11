Hybrid cloud, la nuova gamma di soluzioni storage Hitach Vantara | ZeroUno

In occasione dell’evento The Road Ahead: Digital Infrastructure for the Data-Driven, Hitachi Vantara ha condiviso la propria roadmap di prodotto impostata per combinare le soluzioni per l’infrastruttura hybrid cloud con lo storage software-defined Hitachi Virtual Storage Software Block, virtualizzato in ambienti distribuiti, dall’edge al core, fino al cloud. Le nuove soluzioni per l’infrastruttura cloud ibrida sono state pensate per aiutare i clienti di qualsiasi dimensione a soddisfare, a fronte di costi contenuti, le esigenze delle applicazioni aziendali, cloud native e con intelligenza artificiale, gettando le basi per estendere le data fabric agli ambienti cloud ibridi.

VSP E-Series

Hitachi Vantara ha presentato le nuove versioni delle soluzioni di storage VSP E590 e E790 per i clienti delle piccole e medie imprese. Le nuove opzioni di storage ibrido offrono tutta la flessibilità necessaria per consolidare carichi di lavoro diversificati in un’unica piattaforma di fascia intermedia. Inoltre, le integrazioni con le principali piattaforme di servizi cloud aiutano i clienti a gettare le basi per estendere le data fabric al cloud.

In linea con la strategia di Hitachi Vantara di virtualizzazione dei dati nel cloud ibrido, in futuro questi array disporranno di servizi dati e di virtualizzazione comuni con le le soluzioni software-defined ospitate nel cloud.

I clienti, possono scegliere all-NVME, all-SAS o una combinazione dei due. L’aggiunta dell’espansione SAS a VSP E590 ed E790 soddisfa i requisiti di bassa latenza per le applicazioni e di convenienza, specialmente per i clienti delle piccole e medie imprese senza compromettere le prestazioni e al tempo stesso permettendo l’utilizzo di supporti ad alta capacità e basso costo per la conservazione dei dati.

Grazie a una procedura di configurazione semplice e auto-installante con gestione integrata, i sistemi VSP E-Series possono essere operativi in 30 minuti.

I nuovi modelli sono integrati nei principali stack di cloud ibrido per semplificare l’implementazione e la gestione della data fabric, dall’edge al core, fino al cloud.

In questo contesto, Hitachi Vantara ha annunciato integrazioni con Anthos, la soluzione Google Cloud per la gestione unificata dei dati on-premise, edge e in più cloud pubblici, e con Red Hat OpenShift, la piattaforma Kubernetes aziendale.

Hitachi ha inoltre annunciato Hitachi Replication Plug-In for Containers, che abilita servizi dati enterprise negli ambienti container per lo storage stateful con la famiglia di prodotti Hitachi VSP ed E-Series.

VSP 5000 Series è una piattaforma dati con la capacità di fornire insight di business per la trasformazione digitale. Oggi, VSP 5000 Series amplia le proprie funzionalità di classe enterprise per i clienti che hanno requisiti associati a dati di grandi dimensioni.

I nuovi modelli di storage enterprise, VSP 5200 e 5600, accelerano la reattività e le prestazioni delle applicazioni migliorando l’efficienza della riduzione dei dati, garantendo una maggiore capacità utilizzabile.

Con l’implementazione del NVME end-to-end, il nuovo modello VSP 5600 ancora una volta ha battuto ogni record, con 33 milioni di IOPS e meno di 39 microsecondi di latenza. Queste funzionalità accelerano la risposta delle applicazioni e aumentano le opportunità di consolidamento dei data center. Questi array sono anche intelligenti, grazie a un monitoraggio integrato in tempo reale su tutto lo stack dell’infrastruttura, con rilevamento automatico delle anomalie e root cause analysis guidato.

I nuovi modelli di storage VSP5000 presentano le stesse integrazioni dei nuovi modelli E-Series per estendere la data fabric dall’edge al core e al cloud.

Le organizzazioni sempre più spesso si aspettano che le risorse IT on-premise offrano un’agilità e una scalabilità di tipo cloud. Hitachi Vantara vuole garantire entrambe le caratteristiche nei nuovi sistemi VSP 5000 Series ed E-Series, con un percorso di upgrade “data-in-place” senza tempi di inattività verso le tecnologie di nuova generazione.

Inoltre, Hitachi Modern Storage Assurance, una novità di VSP 5000 Series, fornisce upgrade senza interruzioni a tutti i futuri miglioramenti della più recente tecnologia VSP, semplificando il processo di approvvigionamento per diversi anni.

Hitachi Modern Storage Assurance può essere incluso nell’acquisto originale o come parte di EverFlex. EverFlex è l’offerta as-a-service di Hitachi Vantara, che consente di utilizzare hardware, software e servizi attraverso un modello di consumo pay-per-use.

EverFlex permette ai clienti di iniziare, con la capacità e le prestazioni di cui hanno bisogno oggi, e di scalare fino alle configurazioni più grandi per il consolidamento del data center pagando solo per ciò che utilizzano.

“I nostri nuovi prodotti cloud ibridi VSP 5000 ed E-Series garantiscono prestazioni, consolidamento e servizi dati di classe enterprise, senza soluzione di continuità, on-prem, off-prem e per lo storage basato su cloud. I clienti desiderano agilità e prestazioni per soddisfare le esigenze del business digitale e ora siamo in grado di offrire entrambe le cose” ha dichiarato Mark Ablett, President of Digital Infrastructure di Hitachi Vantara.

Hitachi Content Platform

Hitachi Content Platform (HCP) è la soluzione software di object storage di Hitachi Vantara. Con la nuova offerta HCP assicura un miglioramento di oltre 2 volte delle prestazioni per le app cloud. Questo, attraverso nuove impostazioni di ottimizzazione che distribuiscono gli oggetti nell’architettura in modo più efficiente. Un nuovo motore di policy per la scalabilità orizzontale ottimizza le prestazioni tramite servizi dati che possono essere personalizzati in base allo scenario di utilizzo o al carico di lavoro.

Anche Hitachi Content Software for File, la più recente espansione della nostra piattaforma di storage a oggetti, acquisisce nuove funzionalità. La soluzione ora supporta l’acquisizione dall’object storage Amazon S3 per applicazioni ad alte prestazioni come sensori IoT e sistemi di videosorveglianza, che devono inserire rapidamente enormi quantità di dati in un repository centrale.

Hitachi Ops Center

Il nuovo Hitachi Ops Center semplifica le operazioni per i team distribuiti applicando metodologie di intelligenza artificiale e machine learning al reporting, all’ottimizzazione delle prestazioni e alla gestione intelligente dei dati, per un sistema di monitoraggio dell’integrità cloud-based e facile da usare.

Una funzionalità integrata di analisi e automazione in tempo reale automatizza il 90% delle attività manuali e consente di eseguire root cause analysis fino a 4 volte più velocemente. Grazie a Hitachi Ops Center, i clienti possono non solo salvaguardare la disponibilità dei dati e semplificare le operazioni, ma anche ottimizzare le prestazioni del sistema riducendo le emissioni di anidride carbonica complessive dell’organizzazione, grazie all’abbattimento dei consumi energetici per alimentazione e raffreddamento del sistema.