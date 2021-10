Fastweb Mobile Enterprise: ecco la nuova offerta che include il 5G | ZeroUno

Mobile Enterprise è la nuova offerta dedicata da Fastweb a tutto il mondo delle grandi aziende.

Nello specifico, si tratta della soluzione scalabile e modulare pensata per adattarsi a tutte le esigenze di business e include, senza costi aggiuntivi, il servizio 5G per navigare alle migliori prestazioni in mobilità in aree sempre più ampie del Paese grazie al progressivo roll out della rete 5G mobile di Fastweb sul territorio nazionale. Ad oggi i Comuni coperti sono 830, pari al 38% della popolazione nazionale. Entro il 2025 la copertura raggiungerà il 90% della popolazione.

Per rispondere alle necessità delle varie tipologie di business, Fastweb Mobile Enterprise offre la massima libertà nella composizione dei servizi e delle soluzioni aggiuntive. Accanto a Simply, l’offerta a consumo, il portafoglio prevede soluzioni con traffico predefinito come Flat, l’offerta più completa che include tutte le chiamate nazionali e traffico dati illimitato da utilizzare sia in Italia che nell’Ue, Regno Unito e Svizzera. In base alle esigenze è possibile in ogni momento ampliare il traffico anche verso direttrici extra Ue.

Per le aziende che necessitano invece del solo traffico internet è disponibile Fastweb Mobile Enterprise Giga, il portafoglio di soluzioni per navigare in Italia e all’interno dell’Ue, nel Regno Unito e Svizzera con diversi profili e opzioni di servizio.

Estende il concetto di flessibilità Flex, l’offerta che si basa sul principio della condivisione del traffico fra tutte le SIM aziendali e che offre il vantaggio di essere costruita su misura in base al reale utilizzo del servizio.

Oltre ai servizi voce e dati Fastweb Mobile Enterprise offre anche soluzioni innovative che consentono alle aziende di gestire autonomamente e in modo efficiente l’offerta sottoscritta, come per esempio la possibilità di personalizzare i profili di traffico voce e dati in Italia e all’estero associati a ciascuna SIM e di raggruppare le SIM aziendali attive all’interno di una o più RAM (Rete Aziendale Mobile).

Grazie al portale realizzato con un approccio mobile-first, le imprese potranno in modo facile e veloce avere sempre il controllo di tutto il parco SIM e dei dispositivi mobili, abilitare le direttrici di traffico voce e dati in Italia e all’estero, creare soglie e monitorare i consumi.