Collaborazione tra Qualcomm e Mavenir per reti indoor e outdoor | ZeroUno

Il Network Software Provider Mavenir e Qualcomm Technologies hanno annunciato una collaborazione per sviluppare soluzioni indoor e outdoor per implementazioni di rete sia private che pubbliche con l’obiettivo di ampliare le scelte per i clienti OpenRAN.

Con l’aumento delle richieste di capacità e copertura del 5G, guidato da diverse esigenze aziendali e dei consumatori, c’è un crescente bisogno di densificazione della rete che sfrutti tutto lo spettro disponibile basato su soluzioni radio flessibili e convenienti. Questa collaborazione mira a sfruttare la potenza delle soluzioni software di Mavenir e la piattaforma di Qualcomm Technologies, per fornire una suite di soluzioni radio basate sull’architettura OpenRAN.

Il software Mavenir che gira sulle piattaforme RAN Qualcomm 4G e 5G per Small Cells (FSM), fornendo una gamma completa di soluzioni radio aggiornabili con software Open RAN, è progettato per soddisfare le esigenze di scalabilità delle reti indoor e outdoor di prossima generazione. Questo è reso possibile dalla flessibilità dell’architettura offerta dalle soluzioni cloud-native di Mavenir, dal design efficiente in termini di potenza e dal supporto globale delle bande di spettro offerto dalle piattaforme RAN 4G e 5G di Qualcomm. I prodotti mirano a soddisfare le esigenze di entrambi i segmenti Communications Service Provider (CSP) e Enterprise.

Più nello specifico, in seguito all’accordo si è lavorato allo sviluppo e integrazione della soluzione software Mavenir OpenRAN split 2 compliant con le piattaforme Qualcomm 4G e 5G RAN e all’adattamento soluzione software Mavenir su una varietà di piattaforme RAN Qualcomm 4G e 5G per prodotti radio indoor e outdoor basati su Small Cells (FSM) sviluppati dall’ecosistema Small Cell ODM.

“Il ruolo di Mavenir nella crescita dell’ecosistema – ha dichiarato Aniruddho Basu, SVP e GM Emerging Business di Mavenir – è stato quello di garantire che la domanda del mercato sia affrontata con una gamma di opzioni radio per adattarsi a tutte le implementazioni e casi d’uso. L’OpenRAN containerizzata di Mavenir, l’analitica AI e il software di automazione, insieme alle potenti piattaforme di access point 4G e 5G di Qualcomm Technologies mirano a creare una vasta gamma di soluzioni radio ad alte prestazioni e convenienti per più segmenti e applicazioni con piena flessibilità architettonica”.

“La piattaforma RAN Qualcomm 5G per le piccole celle, con il supporto per lo spettro 5G mmWave e Sub-6 GHz – ha commentato Gerardo Giaretta, Senior Director Product Management di Qualcomm Technologies – è progettata per fornire una migliore copertura di rete, capacità ed efficienza energetica superiore. Siamo entusiasti di questa collaborazione con un leader del settore OpenRAN come Mavenir in quanto contribuirà a guidare la proliferazione della RAN 5G aperta e virtualizzata a livello globale in luoghi come aeroporti, stadi e ospedali”.