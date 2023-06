User Research, protagonista dell’evento organizzato da Unguess

Il 22 e 23 giugno si svolgerà a Milano l’evento URCA! User Research Conference & Activities. Al Milano Luiss Hub (Via Massimo D’Azeglio, 3) Unguess ha organizzato due giorni di approfondimenti e incontri sul mondo della User Research, prevedendo la presenza delle aziende più innovative e le personalità più rilevanti del settore.

Che cos’è la User Research

Con User Research si intende l’insieme di processi e metodologie volte a comprendere le esigenze, i comportamenti, le emozioni e le opinioni degli utenti, coinvolgendoli nella progettazione e nello sviluppo di prodotti o servizi. Implica la raccolta e l’analisi di dati quantitativi e qualitativi attraverso varie metodologie come sondaggi, interviste e test di usabilità.

WHITEPAPER Funzionalità e vantaggi del cruscotto custom che semplifica e automatizza le transazioni SAP Supply Chain Management ERP

Le tematiche dell’evento Unguess

Durante URCA si parlerà di:

metodologie: le metodologie più innovative, la loro evoluzione e come interagiscono con il contesto di ricerca;

casi studio: quando (e come) l’impatto della User Research ha contribuito al successo di progetti o prodotti;

innovazione e nuove tecnologie: come le ultime tecnologie possono integrarsi nei processi e nelle metodologie di ricerca per potenziarle;

maturità di ricerca e progettazione: come contribuire alla crescita della cultura del design e della ricerca nelle organizzazioni.

Già più di 9 i workshop confermati per il 22 giugno, che saranno tenuti da Nicoletta Bruno ed Edoardo D’Amore (Hedron), Luca Bravo e Federica Algozzino (incode), Simon Mastrangelo, Simone Lettieri ed Emiliano Torres (Ergoproject), Marco Ceruti (Cerulean Studio), Paolo Tripodi (Moze Studio), Stefania Berselli e Angelica Fontana (Sketchin), Chiara Scesa (Growens) e Federico Fabiano (BEE Content Design), Emanuela Cozzi (Tangity) e Lennart Overkamp (Covantis), Laura Cappelli e Marco (Chenhao) Yang (Fifth Beat).

Nella giornata di conferenze, il 23 giugno, sul palco si avvicenderanno vari speaker, tra cui già confermati: Andrea Mancini (Lascaux), Anna Bruscia (Alto Robotics), Maria Luisa Bionda (2B Research), Valentina Di Michele (Officina Microtesti), Federico Badaloni (Gedi Digital), Christian Vaghi ed Eleonora Farruggia (Sky Italia), Alberto Simonato e Alberto Sozza (Rawfish), Federico Magnani e Matteo Lo Manto (Glueglue), Fabrizio Lo Presti (Accenture Song), Emmanuel Mazzucchi (Conflux).

I partecipanti

L’evento sarà presentato da Alessandro Caliandro, Head of UX di Unguess, e Laura Villa, Senior Marketing Manager.

“Siamo entusiasti – ha dichiarato Alessandro Caliandro – di presentare URCA!. Con questa iniziativa vogliamo creare uno spazio di confronto e di crescita per tutti coloro che credono nell’importanza di coinvolgere gli utenti in tutti i processi decisionali e raccogliere direttamente da loro indicazioni su come progettare soluzioni utili e usabili”.

Siamo onorati di poter ospitare – ha aggiunto Laura Villa – alcuni dei migliori professionisti del settore come speaker a URCA! Condividere le loro storie e le loro prospettive, ci aiuterà a creare una community forte e impegnata nell’offrire esperienze utente memorabili ed efficaci».

Media partner dell’evento sono Talent Garden, Digital360 e District. Tra gli sponsor, invece, figurano realtà come Ergoproject, incode, Fightbean, Hedron, 2B Research, GlueGlue, Qapla’, Growens, Rawfish, Dagorà, GCube, Conflux e Sketchin. A questi si aggiunge Goodify, la piattaforma che trasforma gli acquisti di tutti i giorni in donazioni benefiche a favore delle organizzazioni che si battono per un mondo migliore, che in occasione di URCA! ha messo a disposizione 1000€ insieme a Unguess da devolvere a cause benefiche.