Application development e supporto IT, Posta Svizzera sceglie Fincons | ZeroUno

Fincons Group si è aggiudicata il contratto con la Posta Svizzera per la fornitura di sviluppo applicazioni modulare, efficiente e altamente specializzata e per il supporto IT. Fincons provvederà alla manutenzione delle applicazioni esistenti e svilupperà nuove soluzioni per un periodo di diversi anni.

Fincons Group offre alla Posta Svizzera la sua solida esperienza a fianco di istituzioni pubbliche internazionali e ha recentemente fornito servizi digitali innovativi a un altro importante fornitore di servizi postali europei. Nello specifico, il team di Fincons collaborerà allo sviluppo e al miglioramento delle applicazioni informatiche nell’area logistica.

Fincons Group metterà a disposizione un team multilingue dedicato di risorse specializzate in Rx-Java e Java, operante dall’Italia in Smart Shore dal Delivery Center di Bari, un centro di eccellenza Fincons che supporta importanti player internazionali con le sue risorse risorse IT multilingue, scalabili e altamente qualificate. Il Delivery Center è il cuore pulsante dell’offerta Fincons e il Gruppo inaugurerà nel 2022 un nuovo edificio a Bari per ospitare ulteriori risorse e rispondere alla crescente domanda dei clienti.

Un altro elemento chiave che ha favorito la selezione di Fincons sono i suoi elevati standard di CSR. In particolare, il Gruppo Fincons ha soddisfatto i requisiti per i livelli di formazione e per gli standard di sviluppo del personale, per la salute e la sicurezza, per l’impegno ambientale attraverso misure di efficienza energetica, di riciclo e gli acquisti sostenibili, e per i rigorosi standard di protezione dei dati.

Michele Moretti, CEO di Fincons Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati selezionati da un partner così prestigioso in Svizzera, mercato storico per Fincons Group, dove oggi abbiamo tre sedi, tra cui la sede principale e 240 professionisti locali tra gli oltre 450 nel Gruppo che supportano il mercato svizzero. Ci impegniamo a investire per alimentare la crescita di Fincons Group e a supportare una gamma di clienti sempre più internazionale con servizi innovativi che li aiutino a trasformare veramente il loro business”.