Microsoft Teams e Viva, le nuove funzionalità | ZeroUno

Nel contesto dell’edizione speciale del Work Trend Index dal titolo Technology Can Help Unlock a New Future for Frontline Workers, pubblicata da Microsoft, è stato calcolato che sono oltre 2 miliardi i lavoratori in prima linea in tutto il mondo: l’80% della forza lavoro globale impiegati dall’88% delle aziende.

Sempre più spesso, le aziende investono in strumenti digitali per questa categoria di professionisti con l’obiettivo di modernizzare i flussi di lavoro, migliorare le prestazioni, la cultura e la comunicazione sul posto di lavoro.

In questo scenario, da marzo 2020, Microsoft ha assistito a una crescita del 400% nell’uso mensile della sua piattaforma di collaborazione e comunicazione Teams tra i lavoratori di prima linea. Il vendor ha dunque presentato nuove funzionalità all’interno di Microsoft Teams e Microsoft Viva, progettate per aiutare proprio questa categoria di lavoratori.

I dati del Work Trend Index

Il Work Trend Index rivela le seguenti evidenze chiave che hanno un impatto su quasi tutti i segmenti della forza lavoro.

La valorizzazione e la cura dei talenti è la nuova “valuta” dei lavoratori in prima linea: il 76% dei professionisti si sente legato agli altri, ma oltre il 60% sostiene che la propria azienda dovrebbe dare maggiore priorità alla cultura aziendale e alla comunicazione dall’alto. Inoltre, il 51% dei lavoratori in prima linea in posizioni non manageriali non si sente valorizzato come dipendente.

Inoltre, i lavoratori in prima linea sono a un punto di inflessione nelle loro scelte professionali: nel contesto del cosiddetto “Great Reshuffle”, questi professionisti citano tra i fattori che li porterebbero a considerare un cambio di lavoro, una migliore retribuzione, un maggiore equilibrio tra vita privata e professionale e la flessibilità.

L’ottimismo per la tecnologia è alto: il 63% dei lavoratori in prima linea è entusiasta delle opportunità di lavoro che il digitale sta creando e la tecnologia è al terzo posto nella lista dei fattori che i lavoratori pensano possano aiutare a ridurre lo stress sul posto di lavoro.

Infine, c’è un’opportunità di colmare il divario tecnologico e formativo: il 46% dei lavoratori in prima linea percepisce la pressione di adattarsi alle nuove tecnologie o teme di perdere il lavoro, ma il 55% dice di aver dovuto imparare a utilizzare nuove tecnologie senza una formazione formale o esercitazioni pratiche.

La risposta di Microsoft alle esigenze dei lavoratori in prima linea

Per rispondere alle esigenze più sopra analizzate e aiutare le organizzazioni che hanno professionisti di prima linea tra la propria forza lavoro, Microsoft ha introdotto nuove offerte congiunte con i partner del settore, nonché funzionalità specificamente progettate per supportare questa categoria su Teams e Viva, la piattaforma di Microsoft per l’esperienza dei dipendenti lanciata all’inizio del 2021.

Microsoft sta rafforzando la relazione strategica con Zebra Technologies, fornitore mondiale di soluzioni digitali innovative, tra cui software e hardware come computer mobile Android per la forza lavoro in prima linea. Le due aziende stanno abilitando l’applicazione Teams Walkie Talkie su una vasta gamma di computer portatili Zebra, compreso un pulsante push-to-talk (PTT) per accedere alle funzionalità di Teams Walkie Talkie sui dispositivi Zebra. Inoltre, Teams Walkie Talkie PTT digitale è ora disponibile su tutti i dispositivi mobili iOS oltre che Android.

Microsoft sta poi migliorando l’integrazione di Teams con Zebra Reflexis, che collega le soluzioni Reflexis Workforce Management con l’applicazione Shifts in Teams. Questa nuova integrazione semplifica la programmazione dei turni e le richieste di ferie in Teams, rendendole facili da approvare per i manager.

Ancora, le code programmate per gli appuntamenti virtuali sono ora disponibili in Teams, offrendo la possibilità di visualizzare in un’unica sezione aggiornamenti in tempo reale sui tempi di attesa, eventuali appuntamenti mancati e ritardi del personale per creare un’esperienza trasparente e senza stress per clienti e pazienti.

L’app Viva Connections in Microsoft Teams collega i lavoratori in prima linea a informazioni relative alla cultura aziendale, alle notizie più rilevanti, a risorse e strumenti utili, includendo questi elementi nel flusso di lavoro. Le integrazioni con partner strategici come Workday ed Espressive rendono più facile l’accesso a risorse cruciali e raccolgono in un’unica interfaccia funzionalità come il libro paga e le risorse HR.

L’app Viva Learning consente ai dipendenti in prima linea di scoprire, condividere e monitorare i contenuti per la formazione direttamente da Microsoft Teams, rendendo più facile per l’intera forza lavoro di un’azienda rimanere aggiornata sui training richiesti o consigliati.

Nuovi aggiornamenti rendono più facile assegnare percorsi di formazione direttamente da soluzioni partner come SAP SuccessFactors, Cornerstone OnDemand e Saba Cloud.

E le partnership con fornitori di training come EdCast e OpenSesame abilitano una vasta libreria di contenuti per aiutare i lavoratori in prima linea ad aggiornarsi e formarsi con contenuti pertinenti nel flusso di lavoro.

Infine, per l’IT, una migliore gestione dei dispositivi aiuta a garantirne la sicurezza.

“Non è un segreto che la pandemia abbia rimodellato il modo di lavorare per tutti – ha commentato Emma Williams, Corporate Vice President di Microsoft – e a un ritmo più veloce di quanto abbiamo mai visto. Responsabilizzare i lavoratori in prima linea rimane essenziale per la trasformazione digitale. Insieme ai nostri partner, stiamo dotando i lavoratori di strumenti che permettono loro di rimanere connessi con il loro team e il management aziendale e, al contempo, rimanere concentrati sul cliente che hanno di fronte o sul lavoro da svolgere. Se fatto bene, crediamo che la tecnologia possa modernizzare i flussi di lavoro e migliorare la produttività, la cultura aziendale e la comunicazione”.

Microsoft Cloud for Retail

Dal 1° febbraio, sarà disponibile su larga scala Microsoft Cloud for Retail, piattaforma in grado di accelerare la crescita del business fornendo soluzioni affidabili per il settore del retail che si integrano con i sistemi esistenti delle aziende del settore. Partendo con l’unificazione di diverse fonti di dati lungo tutto il percorso di acquisto end-to-end, Microsoft Cloud for Retail consente alle aziende del retail di massimizzare il valore dei loro dati, offrendo una visione olistica del consumatore.

Una volta collegati, i dati e l’IA consentono di capire meglio i comportamenti dei consumatori e migliorarne l’esperienza di acquisto. Grazie all’implementazione di Microsoft Cloud for Retail le aziende del settore potranno, inoltre, identificare e connettere le informazioni lungo tutta la supply chain estesa riuscendo così ad individuare eventuali problematiche e ottimizzare al tempo stesso le performance in ottica di sostenibilità.

La soluzione include anche le nuove funzionalità Teams e Viva, che hanno come obiettivo quello di supportare ulteriormente i collaboratori degli store.