Così BlueJeans Studio vuole supportare la Creator Economy | ZeroUno

Realizzare in modo semplice e conveniente live streaming di livello professionale con pochi clic, con questo obiettivo è stata progettata da Verizon Business la piattaforma di produzione di eventi all-in-one BlueJeans Studio.

Con un semplice mix di feed video, branding personalizzato e infinite funzionalità di streaming, i brand possono produrre contenuti di qualità televisiva, che aiutano a stimolare il coinvolgimento del pubblico e migliorano l’esperienza di qualsiasi evento virtuale.

Le caratteristiche più importanti di BlueJeans Studio sono: nessuna integrazione tecnica (BlueJeans Studio è Web-based ed è integrata nella piattaforma Events, per consentire a chiunque di ospitare, gestire e creare eventi straordinari senza alcun supporto tecnico o audio-visivo); facilità d’uso grazie al fatto che non è richiesta alcuna esperienza di produzione richiesta. Bastano pochi semplici clic per creare video belli e coinvolgenti.

Inoltre, non è necessario assumere risorse per la produzione e il supporto audio-visivo per migliorare l’appeal visivo di un qualsiasi evento. I piani dedicati agli eventi partono da 42 dollari al mese.

La piattaforma per eventi all-in-one permette di inviare inviti, proteggere l’evento, ottenere analisi a posteriori e salvare un numero illimitato ore di registrazione offrendo elevata qualità video.

Consente la partecipazione fino a 150 relatori e offre piani mensili e annuali per ospitare tutti gli eventi che si vogliono.

BlueJeans Studio porta sullo schermo gli strumenti e le soluzioni di BlueJeans Events per il coinvolgimento dell’audience, per consentire ai presentatori di coinvolgere facilmente il pubblico con chat, domande e risposte e sondaggi in tempo reale ed evidenziare i commenti e le reazioni delle persone sullo schermo. I produttori possono anche condividere video, immagini e screen share caricati durante la trasmissione. Per gli eventi privati, si possono sfruttare le funzionalità di registrazione di BlueJeans Event.

Inoltre, la possibilità di aggiungere più presentatori con un clic e modificare il layout sullo schermo crea una struttura più raffinata intesa a imitare quella delle trasmissioni prodotte per la TV. Gli utenti possono migliorare ulteriormente l’evento del proprio brand utilizzando loghi, sfondi e colori personalizzati, banner ticker, biglietti da visita, third-lower overlay e altro ancora per creare contenuti accattivanti e interessanti che possono essere registrati, modificati e condivisi più e più volte.

Coloro che desiderano massimizzare la copertura della trasmissione possono trasmettere contemporaneamente in live streaming su Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, RTMP e altre piattaforme di streaming e/o incorporare la diretta o l’evento preregistrato in un sito Web. Per eventi ibridi, webinar e corsi di formazione virtuali, interviste in onda, trasmissioni, interventi aziendali, eventi di influencer e altro, BlueJeans Studio è la piattaforma pensata per il coinvolgimento del pubblico dal vivo.

“Gli eventi virtuali – ha affermato Chris Lewter, VP e GM di BlueJeans di Verizon – sono diventati una parte fondamentale di ogni strategia aziendale, sia per i singoli creator che mirano a migliorare la brand awareness sia per i team aziendali che lavorano su iniziative di comunicazione, formazione o lead generation. Con il lancio di Studio in grado di fornire servizi di produzione premium e grazie al nostro team, leader nel supporto per l’assistenza agli eventi, BlueJeans Events è la soluzione ottimale per aiutare i brand di tutte le dimensioni a trasformare i loro eventi virtuali e stupire davvero il loro pubblico”.