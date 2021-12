Team di assistenza più unito per far aumentare la competitività. Il caso CAT Stocker | ZeroUno

Servizio clienti più veloce e snello, interazioni potenziate, preziosa raccolta di dati e maggiori opportunità di fidelizzare il cliente: questi i risultati tangibili di un progetto creato da zero da InformEtica con una logica mobile first e che promette interessanti evoluzioni con forti impatti sulla customer experience ma anche sul brand e sul business. In questo podcast prodotto da Digital360 in collaborazione con SAP, Enrico Biolo, COO dell’azienda racconta i dettagli del progetto realizzato, a partire dalla sua ideazione fino alla messa in campo, illustrando le aspettative ma soprattutto i futuri sviluppi che un approccio data driven e tecnologicamente all’avanguardia come quello scelto dall’azienda può permettere di immaginare.

