Le sfide per la customer experience per il manifatturiero | ZeroUno

Nella raccolta ordini come anche nei servizi post vendita e in molti altri ambiti, il mondo B2B manifatturiero sta scoprendo l’importanza della customer experience consapevole di quando possa impattare anche sui risultati di business. Nasce quindi la spinta al cambiamento anche degli strumenti a propria disposizione per diventare in grado di innovare da questo punto di vista e distinguersi sul mercato puntando su sistemi di raccolta dati moderni e self-service che sempre devono essere coniugati con una forza vendita reattiva e workflow approvativi agili.

L’obiettivo è di poter arrivare ad avere processi più rapidi, informazioni sempre disponibili e alta fruibilità in modo da beneficiare da subito di risultati concreti mentre nel tempo all’interno dell’azienda si può avviare un più graduale cambio di mindset che porti ad una evoluzione strategica decisa ma senza creare discontinuità né nelle operation né nella gestione delle risorse umane.

È questa la sfida che il mondo manifatturiero ha davanti e che Giovanni Scardovi, CEO di Deda Digital, Gruppo Derga Consulting, descrive in questo podcast prodotto da Digital360 in collaborazione con SAP offrendo soluzioni e consigli per affrontarla al meglio e mai da soli.

Ascolta “Le sfide per la customer experience per il manifatturiero” su Spreaker.