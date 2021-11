La gestione delle risorse umane guidata dai dati | ZeroUno

Dalla candidatura all’uscita dall’azienda l’HR può gestire i dipendenti facendo leva sui dati per ottimizzare l’employee experience e, di conseguenza, anche la talent retention e la competitività dell’intera azienda. In particolare la gestione dei candidati e il performance management sono due fasi in cui l’uso dei dati può fare la differenza grazie all’introduzione di modelli di valutazione basati su valori e obiettivi aziendali il più possibile oggettivi ed efficaci. Servono gli strumenti e anche il mindset giusti per cambiare approccio ma i vantaggi sono consistenti. L’utilizzo dei dati infatti avvicina l’HR al business e fa sì che non ci siano scostamenti tra le due aree ma aumenta anche l’engagement della workforce e, di conseguenza, la sua produttività. Con Paolo Santoro, Account Manager di AlteVie, in questo podcast prodotto da Digital360 in collaborazione con SAP, si percorre la trasformazione verso una gestione HR data driven scoprendo gli strumenti che la abilitano e le tecnologie che la potenziano.

Ascolta “La gestione delle risorse umane guidata dai dati” su Spreaker.