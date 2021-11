I pilastri di una strategia efficace di SAP Cloud migration | ZeroUno

Oggi il cloud è al centro dell’attenzione ma anche delle strategie di business di molte aziende che, a diversi livelli, lo stanno adottando. Chi con più coraggio ed entusiasmo, chi con maggiore diffidenza, ma tante realtà stanno affrontando la migrazione verso il cloud toccando con mano quanto sia delicato e cruciale come processo, da tanti punti di vista, dalla sicurezza alla business continuity. In questo podcast, prodotto da Digital360 in collaborazione con SAP, Andrea Kregar, Digital Business Platform BU Head di Altea UP, si focalizza sul passaggio al cloud di SAP, elemento fondamentale per la vita di un’azienda, spiegando quali sono i passaggi più importanti, i vantaggi e le best practice per compierlo in modo efficace.

Ascolta “I pilastri di una strategia efficace di SAP Cloud migration” su Spreaker.