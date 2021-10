Consumatore sempre più protagonista: come ridisegnare la propria strategia di digital marketing | ZeroUno

La microsegmentazione e la prolificazione dei digital touchpoint unite alla forte richiesta di contenuti sempre più personalizzati e alla pretesa di interazioni multimodali coerenti, sono ciò che oggi deve guidare la creazione di nuove strategie di digital marketing vincenti e in grado di mettere realmente il consumatore al centro.

I dati giocano un ruolo fondamentale quindi perché sono fonte di informazioni preziose per avere un quadro reale e agire tempestivamente, se dati in pasto ad algoritmi di intelligenza artificiale, inoltre, è possibile ottenere anche suggerimenti per migliorare il business o prevedere futuri trend. Consapevole di come il saper raccogliere, analizzare e valorizzare i propri dati possa fare la differenza nelle strategie di digital marketing customer oriented, ogni azienda dovrebbe dotarsi degli strumenti che le permettano di trasformare in ricavi il proprio patrimonio informativo, soluzioni integrate “ready to go” che non appesantiscano processi e risorse umane ma la supportino nella sua evoluzione per arrivare ad offrire anche una visione unica del brand e una esperienza uniforme di acquisto.

In questo podcast prodotto da Digital360 in collaborazione con SAP, grazie ai suggerimenti di Giovanni Scardovi, CEO di Deda Digital, Gruppo Derga Consulting, potrai scoprire come ideare e anche adottare nuove strategie di digital marketing adatte alle esigenze attuali dei consumatori e in grado di prevedere quelle future.

Ascolta “Consumatore sempre più protagonista: come ridisegnare la propria strategia di digital marketing” su Spreaker.