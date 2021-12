Come valorizzare il proprio patrimonio informativo nell’era dello Smart Manufacturing e dell’Industry 4.0 | ZeroUno

Come valorizzare il proprio patrimonio informativo nell’era dello Smart Manufacturing e dell’Industry 4.0

Agendo su prodotti, persone e processi è possibile migliorare la competitività della propria azienda e cavalcare quelli che ormai sono diventati due trend intramontabili, lo smart manufacturing e l’Industry 4.0. Per riempire di significato e di concretezza questa evoluzione è però necessario cambiare radicalmente il modo di trattare e di valorizzare i dati nei processi mettendoli al centro delle strategie di gestione aziendale in ogni campo di azione in modo da non lasciare più nulla al caso o all’istinto ma affidandosi ai numeri. Una tale evoluzione richiede un mindset aperto e pronto ad accogliere le innovazioni ma deve essere supportato da strumenti e tecnologie adeguate che favoriscano la raccolta e la gestione dei dati riuscendo a ricavarne il massimo valore. Con Antonio Masseretti, Head of Competence Center Digital Manufacturing di IT-Link, è questa la sfida che raccontiamo in un podcast ideato da IT-Link e Qintesi in collaborazione con Digital360 dedicato alla trasformazione digitale nel new normal.

