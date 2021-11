Come migliorare la customer experience grazie a un’analisi predittiva basata sul machine learning | ZeroUno

L’esplosione del digitale ha reso la customer experience più tracciabile e misurabile e allo stesso tempo ha favorito l’integrazione di nuova intelligenza algoritmica che la può rendere più gradevole ed efficiente. Deve renderla tale, in verità, perché il cliente oggi tende a non ammettere più errori e ritardi. Il machine learning diventa quindi una tecnologia che fa la differenza e impatta non solo sulla customer satisfaction, ma anche più in generale sul livello della competitività dell’azienda che può giovare delle informazioni offerte per migliorare anche servizi, prodotti e strategie. In questo podcast, prodotto da Digital360 in collaborazione con SAP, Marco Terno, Key Account Manager di Méthode, illustra nello specifico come l’utilizzo del machine learning può trasformare la customer experience portando vantaggi concreti