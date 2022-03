Iperconnessi quasi h24, si pretende di lavorare da qualsiasi dispositivo e luogo senza restare incastrati in sfiancanti procedure di sicurezza che irrigidiscono invece che rendere agile la vita del dipendente. Questa sfida lanciata all’IT di ogni azienda, dallo scoppio della pandemia in poi, è da affrontare con la massima flessibilità ma senza trascurare i rischi. Non ce ne sono di nuovi, quelli più ricorrenti nell’era dello smart working sono legati a password deboli e software non aggiornati, oppure ad errori umani, ma non per questo si può abbassare la guardia, anzi. È necessario aumentare le protezioni ma rinforzare i “muri” già costruiti non basta. Il concetto di perimetro nel new normal poco conta e l’unico approccio adatto al contesto è quello Zero Trust.

​Assieme a Egidio Cò, Technical Presales Consultant di Techdata, in questo podcast scopriamo come implementarlo grazie alle soluzioni del portafoglio VMware più adatte . Automazione e integrazione restano le parole chiave per una nuova strategia di sicurezza efficace, semplice e mai nemica del business.

Ascolta “Agile il lavoro, agili l’IT, agile la sicurezza. Come e perché diventare ZeroTrust” su Spreaker.