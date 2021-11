1,3%. La percentuale dei laureati in materie relative all’iCT in Italia. Siamo gli ultimi in Europa | ZeroUno

L’indice Desi 2021 continua a ricordarci il ritardo che abbiamo accumulato e che continuiamo ad accumulare rispetto alla digitalizzazione del Paese. Spicca in negativo in particolare il risultato molto negativo rispetto alle competenze ICT e soprattutto la percentuale più bassa in assoluto di laureati in corsi in materie collegate a informatica, elettronica, telecomunicazioni. Su questo, nessuno peggio di noi in Europa.

