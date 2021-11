Perché e come ridisegnare l’architettura HR per il new normal | ZeroUno

Il benessere delle persone, la convivenza tra diverse generazioni, la necessità di formazione continua e di reskilling: questi sono alcuni dei principali pilastri su cui costruire una nuova Employee Experience in grado di attirare nuovi talenti e trattenere quelli già in azienda. L’architettura HR del presente e del futuro è quindi a questo nuovo scenario che deve essere in grado di rispondere dimostrandosi flessibile e ricettiva nei confronti dei continui cambiamenti che potranno verificarsi sia a livello aziendale che globale. Uno dei fattori decisivi per il successo di questa rivoluzione HR è certamente il change management per tutti i soggetti coinvolti ma è importante nella pratica anche garantire facilità di esecuzione dei nuovi processi e una crescente capacità di coinvolgimento e di interazione. Tutto questo può essere reso possibile dalla presenza di sistemi cloud a supporto dei processi ma anche da app in grado di velocizzare le task e abilitare la collaborazione e le interconnessioni tra le persone. Questi e altri spunti su come ridisegnare l’architettura HR nel new normal tradotti in un caso reale e di successo è ciò che potete ascoltare dalle voci di Daniela Riggio, Organizational Development Manager di Bonfiglio e Stefano Barbaria, HR Practice Leader di Anda in questo podcast prodotto da Digital360 in collaborazione con SAP.

Ascolta “Perché e come ridisegnare l’architettura HR per il new normal” su Spreaker.