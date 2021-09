Minsait e Westpole scelti da eu-Lisa | ZeroUno

Il consorzio guidato da Minsait, società Indra, realtà protagonista nella digital transformation, con il coinvolgimento di Westpole, azienda europea specializzata in cloud, servizi gestiti e automazione dei processi aziendali, è stato selezionato dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, eu-Lisa, per fornire servizi di test e convalida dei sistemi IT per la propria suite di applicazioni e sistemi core business di giustizia e affari interni.

Il contratto, del valore di 180 milioni di euro in sei anni, cercherà di verificare e convalidare le attività e le applicazioni e garantire l’aderenza end-to-end ai requisiti di sviluppo e alle evoluzioni dei sistemi di core business sotto la responsabilità di eu-Lisa. Tale contratto è il risultato di una procedura di gara condotta da eu-Lisa a cui hanno preso parte numerose società multinazionali.

Minsait ha una quota del 70% nel consorzio selezionato mentre Westpole possiede il restante 30%.

La partecipazione di Minsait e Westpole garantirà la qualità e l’efficienza dei sistemi IT su larga scala di eu-Lisa utilizzati in tutti gli Stati membri dell’UE e parteciperà, in particolare, all’istituzione del programma Smart Borders, che significherà un sistema più moderno ed efficiente, oltre a un modello di gestione sicura delle frontiere dell’Unione europea.

Il lavoro svolto dalle due società supporterà alcune fondamentali funzioni di sicurezza in Area Schengen, attraverso la qualificazione di soluzioni afferenti ai Sistemi Informativi Europei oggetto del contratto. In qualità di leader del consorzio, Minsait sarà responsabile della gestione complessiva del programma e delle attività di test presso i suoi centri operativi. Westpole, invece, fornirà servizi di consulenza e competenze di test.

Il lavoro congiunto delle due società utilizzerà i più alti standard tecnologici, convalidati dall’ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), modelli di maturità integrati come CMMI e TMMI, le migliori pratiche di ITSM e le consegne saranno in conformità con il framework ITIL, nel costante rispetto del quadro di protezione dei dati dell’Unione Europea.

Eu-Lisa svolge un ruolo chiave nell’ecosistema di organizzazioni e agenzie dell’Unione europea. Negli ultimi anni ha concentrato i suoi sforzi nel fornire supporto operativo e tecnologico ai paesi dell’Unione per garantire che gli europei possano muoversi liberamente nel continente con livelli di sicurezza estremamente elevati.

Pedro Rodriguez Veiga, Global Director of Public Administration and Health di Minsait, ha dichiarato: “Fare parte di un progetto volto a migliorare la sicurezza dell’Europa attraverso la garanzia della qualità del software applicativo rappresenta un successo per Minsait. Questo è il risultato degli sforzi compiuti dall’azienda negli ultimi anni per diventare un punto di riferimento in aree rilevanti, tra cui la trasformazione digitale, la sicurezza informatica e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia al servizio di governi, aziende e cittadini. Questo progetto è in linea con l’orientamento del Minsait e la sua volontà di fornire servizi tecnologici alle Istituzioni europee in modo da supportare il compimento delle loro missioni e lo sviluppo delle loro attività”.

“Siamo molto orgogliosi – ha commentato Massimo Moggi, Presidente e Amministratore Delegato di Westpole – di prendere parte a un progetto così ambizioso dell’Unione Europea, che pone la tecnologia al primo posto anche nel delicato tema della sicurezza internazionale. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire gli equilibri presenti e futuri della Comunità, e siamo felici che il progetto eu-Lisa sia anche il primo ad ‘inaugurare’ simbolicamente la nuova sede Westpole a Strasburgo, nata all’inizio di luglio, intorno alla quale fino a 70 nuove persone graviteranno entro la fine dell’anno”.

“A livello tecnico e organizzativo – ha aggiunto Pascal Desart, Direttore delle Organizzazioni Internazionali & Security Officer di Westpole Benelux – questa collaborazione ci consentirà di sviluppare nuove competenze e ampliare sensibilmente la forza lavoro. Ci struttureremo con un team dedicato che include nuovi incarichi di management sulle funzioni di controllo qualità, CyberSecurity e coordinamento delle attività di testing, facendo crescere di conseguenza le persone che già lavorano in Westpole oltre ad accogliere e formare nuovi talenti da tutta Europa”.