Meno complessità, minimizzando rischi cyber: il rompicapo dei CIO del futuro

Parola d’ordine semplificare. Ci sono tanti modi per farlo, però, e pochi sono davvero compatibili con una digital transformation sicura ed efficace. Per questo diventa particolarmente delicato il ruolo dei CIO. Devono minimizzare la complessità che alcune nuove tecnologie portano in azienda ma, allo stesso tempo, non possono permettere che il livello di protezione del business cali.

Un “rompicapo” risolvibile grazie alla collaborazione con chi sa portare e gestire l’innovazione in differenti contesti, come spiega Davide Marini, Country Manager Italy di NetApp, in un’intervista realizzata a margine dei Digital360 Awards, evento organizzato assieme al CIOSummIT.