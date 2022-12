IT al servizio della produttività, sia nella PA che nelle PMI

Il digitale è ciò che può far lavorare meglio le imprese, facendo aumentare il valore aggiunto che esse possono offrire al sistema Paese. È sempre il digitale il fattore che può far svoltare la PA rendendola finalmente al servizi dei cittadini. Intervistato durante i Digital360 Awards, evento organizzato assieme al CIOSummIT, Carlo Scarpa, Docente di Economia Politica dell’Università di Brescia, illustra la sua visione sui next step che il Paese deve compiere per aumentare la sua produttività. La tecnologia svolge un ruolo da protagonista, per introdurla e diffonderla serve coraggio, anche ai CIO che si trovano spesso a combattere contro una resistenza culturale “a priori”, anche da parte del top management.