ERP in cloud per accelerare la digital transformation | ZeroUno

Un’architettura ERP tradizionale può rappresentare una vera e propria zavorra per un’azienda che ha avviato o vuole avviare un processo di digital transformation. Essendo personalizzata necessita di una pesante manutenzione e gestione e la complessità della infrastruttura tecnologica spesso richiede contratti impegnativi con fornitori esterni. Essendo l’ERP un elemento chiave per le aziende, di forte impatto sulla bontà dei dati che si usano per monitorare le performance aziendali, è invece essenziale adottarne uno studiato per affrontare le sfide attuali e future. Uno strumento innovativo, agile ed efficiente, infatti può diventare l’irrinunciabile alleato di ogni imprenditore che interpreta la digitalizzazione come l’occasione per potenziare il proprio livello di competitività e anticipare le sfide più importanti a livello globale. Questo tema cruciale è al centro del podcast ideato da IT-Link e Qintesi in cui Carlo Malavasi, Amministratore Delegato di IT-Link spiega come i vantaggi di un ERP in cloud e come adottarlo senza creare discontinuità di business.

