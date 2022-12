Digitalizzazione sostenibile: una trasformazione tecnologica basata sulle persone

Tecnologie a basso impatto ambientale, processi più circolari e virtuosi e nuovi talenti con background diversi per contaminare il team IT con punti di vista inediti. Questi sono i tre elementi essenziali per effettuare una trasformazione tecnologica in chiave sostenibile, come ogni contesto oggi richiede a qualsiasi organizzazione.

Enrico Mercadante, Director Architectures & Innovation South Europe di Cisco, intervistato in occasione dei Digital360 Awards, evento organizzato assieme al CIOSummIT, spiega come la tecnologia possa abilitare un cambiamento profondo ma solo se accompagnata da risorse umane di talento e capaci di guardare a soluzioni diverse da quelle note “da protocollo”.