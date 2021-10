Innovazione digitale delle PMI, il ruolo di Microsoft e Reale Group | ZeroUno

Il protocollo d’intesa firmato da Microsoft e dal gruppo assicurativo internazionale Reale Group è finalizzato a creare un ecosistema di servizi, aperto alla collaborazione di partner, con l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale delle PMI italiane favorendo l’adozione di servizi digitali che possano migliorare l’efficienza, la sostenibilità, la produttività, la resilienza e la prevenzione dei rischi aziendali usando il digitale come value driver tra imprese, partner ed istituzioni.

Nei prossimi mesi Microsoft e Reale Group co-progetteranno quindi il framework complessivo entro cui verranno gradualmente sviluppati e messi a disposizione delle PMI italiane pacchetti di servizi, che beneficeranno di comuni risorse tecniche e sforzi congiunti di R&D e innovazione.

L’offerta sarà personalizzata in base al settore industriale e alle filiere in cui operano le PMI e, per alcuni settori di riferimento, potrà essere supportata da piattaforme digitali dedicate, spaziando a coprire temi chiave per il business, dalla produttività all’accesso agli strumenti IoT, dalla prevenzione dei rischi aziendali alla digitalizzazione dei processi al supporto nelle relazioni con clienti e stakeholder.

L’accordo capitalizza il comune impegno di Microsoft e di Reale Group per promuovere l’innovazione del Paese anche in una logica di sostenibilità.

Lato Microsoft verranno infatti create sinergie con le attività di formazione parte del piano quinquennale di investimenti in tecnologie e competenze Ambizione Italia #DigitalRestart che vede tra i suoi focus, sia training e iniziative di reskilling rivolte alle PMI, sia l’Alleanza per la sostenibilità per promuovere una crescita sostenibile dell’Italia attraverso il digitale.

Lato Reale Group si integreranno le progettualità innovative e i core asset del Gruppo, al fine di promuovere nuovi modelli di business in grado di generare e valorizzare il tema della sostenibilità e di accelerare la transizione digitale delle PMI attraverso un nuovo ecosistema digitale aperto alla collaborazione di partner.

“La collaborazione tra Microsoft e Reale Mutua muove dalla consapevolezza del ruolo strategico delle PMI per l’economia italiana e si propone di creare una piattaforma digitale in grado di semplificare l’accesso ai servizi e alle tecnologie, aiutando anche le realtà più piccole a ridurre i costi di adozione, a mitigare i rischi di business e a ottimizzare la produttività. Con questo progetto intendiamo proprio mettere in connessione le PMI con gli stakeholders istituzionali e industriali, le startup e i player dell’innovazione, per promuovere la competitività del settore e lo sviluppo di nuovi modelli di business anche in una logica di sostenibilità” ha dichiarato Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

“La partnership tra Reale Group e Microsoft – ha affermato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Group – si inserisce in una più ampia strategia che incoraggia l’innovazione e la sostenibilità nel modo di fare impresa. Si tratta di una collaborazione reciproca con il fine ultimo di fare co-innovazione insieme. Siamo felici di contribuire, tramite questo progetto, alla creazione di un ecosistema digitale aperto e innovativo che possa mettere in contatto le PMI con i principali stakeholder istituzionali, industriali e di servizi e che, grazie alle nostre expertise, possa offrire un sostegno concreto all’innovazione e alla sostenibilità del territorio in cui operiamo”.