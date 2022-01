Sostenibilità, IBM arricchisce la sua offerta software AI con Envizi | ZeroUno

In linea con la propria strategia che prevede crescenti investimenti nei software basati sull’intelligenza artificiale, IBM ha annunciato di aver acquisito Envizi, fornitore di software di analisi e dati per la gestione delle performance ambientali.

Il software di Envizi automatizza la raccolta e il consolidamento di oltre 500 tipi di dati e supporta i principali framework di reporting di sostenibilità. Le sue dashboard intuitive e facilmente personalizzabili consentono alle aziende di analizzare, gestire e riferire sugli obiettivi ambientali, identificare le opportunità di efficienza e valutare il rischio di sostenibilità.

Le soluzioni di Envizi aiutano a semplificare la gestione di queste attività come parte di più ampie iniziative di reporting ESG, fornendo al contempo agli utenti preziose informazioni sulla sostenibilità della propria strategia aziendale.

Utilizzando Envizi, insieme al più ampio software basato sull’AI di IBM, le aziende saranno ora in grado di automatizzare il feedback generato tra le loro iniziative aziendali in ambito ambientale e gli endpoint operativi utilizzati nei progetti di business quotidiani, un passaggio cruciale per rendere più scalabili gli sforzi per la sostenibilità.

Per esempio, Envizi si integra con le soluzioni di gestione delle risorse IBM Maximo, che aiutano le aziende a prolungare la vita dei loro asset critici, riducono l’impatto ambientale fornendo una gestione intelligente delle risorse, monitoraggio, manutenzione predittiva e affidabilità in un’unica piattaforma.

Inoltre, si integra con le soluzioni IBM Sterling per la supply chain, che aiutano le aziende a ottenere visibilità sulla supply chain, diminuire gli sprechi ridimensionando correttamente l’inventario, ridurre l’impronta di carbonio delle spedizioni e della logistica e garantire un approvvigionamento responsabile con la tecnologia basata su blockchain per la tracciabilità.

E poi si integra con IBM Environmental Intelligence Suite (EIS) che aiuta le aziende ad aumentare la resilienza valutando e pianificando l’impatto delle condizioni ambientali su attività, risorse e catene di approvvigionamento. EIS utilizza l’AI avanzata e la tecnologia meteorologica di IBM, accurato provider di previsioni a livello globale.

Infine, con le funzionalità IBM Turbonomic e Red Hat OpenShift, che aiutano le aziende ad automatizzare il processo decisionale quando considerano dove eseguire i progetti in base all’ottimizzazione delle prestazioni, dei costi e delle emissioni di gas serra.

Envizi aiuterà anche ad espandere la crescente pratica di sostenibilità di IBM Consulting, progettata per aiutare i clienti ad accelerare i progressi verso i loro impegni di sostenibilità.

“Per guidare un reale progresso verso la sostenibilità – ha affermato Kareem Yusuf, PhD, General Manager, IBM AI Applications – le aziende hanno bisogno della capacità di trasformare i dati in informazioni predittive che le aiutino a prendere ogni giorno decisioni più intelligenti e attuabili. Il software di Envizi fornisce alle aziende un’unica fonte di verità per analizzare e comprendere i dati sulle emissioni nell’intero panorama delle business operation e accelera notevolmente il crescente portafoglio di tecnologie AI di IBM per supportare la creazione di processi e supply chain più sostenibili”.

Disponibile come soluzione SaaS e in esecuzione in ambienti multi-cloud, Envizi serve aziende come Microsoft, Qantas, CBRE, Uber, abrdn e Celestica e il suo software può essere applicato ad attività in molti settori.

“In qualità di leader e innovatore nell’AI per le aziende – ha commentato David Solsky, CEO e co-fondatore di Envizi – IBM ha decenni di esperienza nell’aiutare le organizzazioni di tutto il mondo a sfruttare la potenza dei propri dati e ad agire di conseguenza. La portata globale, l’ampiezza delle risorse e delle competenze di IBM ci aiuteranno a crescere a un ritmo senza precedenti. Come parte di IBM, siamo più fiduciosi che mai di poter raggiungere il nostro obiettivo di fornire a clienti e partner gli strumenti di alto livello di cui hanno bisogno per ridurre i loro impatti operativi e ottimizzare per un futuro a basse emissioni di carbonio”.

Oltre ai suoi continui investimenti nel fornire ai clienti un software AI completo per aiutarli ad accelerare le loro iniziative di sostenibilità e supportare i loro obiettivi ambientali, IBM sta anche utilizzando il proprio software per migliorare le proprie efficienze operative, gestire il consumo di energia e guidare la riduzione delle emissioni di gas serra. Queste attività supportano l’impegno di IBM a raggiungere zero emissioni nette di gas serra entro il 2030.