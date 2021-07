Storage: gli attuali requisiti di disponibilità richiedono più di una semplice infrastruttura resiliente | ZeroUno

Le aziende devono (e vogliono sempre più) completare con successo il proprio percorso di trasformazione digitale: con questo obiettivo in mente, una priorità assoluta deve essere quella di progettare l’infrastruttura IT affinché possa soddisfare gli elevati livelli di disponibilità necessari per i diversi tipi di carico di lavoro. Le soluzioni di archiviazione devono poter essere configurate per garantire disponibilità continua per le applicazioni che la richiedono.

Ma questa caratteristica da sola non è sufficiente: per soddisfare in modo conveniente i requisiti di alta disponibilità odierni, le organizzazioni devono utilizzare una strategia completa che si concentri sulla prevenzione dei problemi prima che si verifichino e offra opzioni di ripristino molto rapide quando sono necessarie.

Questo white paper, fornito da Icos, esamina le funzionalità necessarie per supportare i diversi livelli di disponibilità richiesti per i carichi di lavoro aziendali misti. Potrete capire più nel dettaglio quali strumenti, soluzioni e strategie adottare per: