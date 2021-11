Ransomware Recovery: strumenti e strategie per proteggere davvero i dati aziendali | ZeroUno

Crescono gli attacchi ransomware e diventano sempre più pericolosi: questo tipo di malware crittografa i file critici sul computer della vittima e richiede il pagamento di un riscatto per rilasciare la chiave di decrittazione. L’aggressore in realtà non distrugge alcun dato, ma rende tali informazioni non disponibili fino al pagamento del riscatto. Uno scenario che, nell’era della data economy, può comportare danni davvero irreparabili per qualsiasi business.

Il classico approccio per recuperare i danni di un attacco ransomware prevede di ripristinare completamente il computer interessato con il backup più recente. Anche se questa soluzione può sembrare ragionevole, però, comporta delle criticità: il ransomware più sofisticato, infatti, è in grado di crittografare le immagini di backup insieme ai dati principali. Inoltre, anche se si dispone di una buona immagine di backup, il ripristino di un ambiente completo richiede tempo e potrebbe sovrascrivere molte transazioni. Trovare un sistema di protezione più avanzato è dunque fondamentale: sorprendere gli aggressori con un’infrastruttura più intelligente è il primo passo per sopravvivere a un attacco ransomware.

Questo white paper, fornito da Rubik, spiega come implementare un efficace piano di ripristino del ransomware che consenta di recuperare rapidamente le normali operazioni con una perdita di dati minima. Continuando a leggere, scoprirete: