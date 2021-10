Industrial Edge: l’evoluzione parte dalla convergenza tra IT e OT | ZeroUno

La barriera fra IT e OT in passato rimaneva invalicabile a causa di competenze che tendevano a rimanere separate le une dalle altre: oggi, invece, può essere abbattuta tramite l’Edge, attraverso un’interconnessione tra i due mondi che vede protagonisti i nuovi fornitori di sistemi e architetture IIoT. Implementare soluzioni IIoT permette di trasformare la enorme mole di dati raccolti dai processi produttivi in informazioni di valore: in questo modo, è possibile ottimizzare le fasi di produzione, l’utilizzo degli asset e la manutenzione.

Nello specifico, Industrial Edge è la soluzione di Siemens con cui è possibile attuare una pre-elaborazione dei dati in locale e in maniera decentralizzata, direttamente a bordo macchina e con minima latenza. Questa soluzione assicura una riduzione dei costi di memoria e di trasferimento, poiché è in grado di selezionare tra grandi volumi di dati quelli che vanno indirizzati verso un’infrastruttura cloud o IT e quelli che invece devono alimentare l’automazione nello shop floor.

Questo white paper, fornito da Siemens, spiega i benefici della piattaforma di Industrial Edge di Siemens. Leggendolo, potrete approfondire questi punti chiave: