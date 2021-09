Computer quantistico: cos’è, come funziona e cosa può fare per il business | ZeroUno

Il computer quantistico, benché agli albori, è già tra noi e ha degli early adopter: i settori in cui si sta sviluppando il maggior numero di applicazioni commerciali sono informatica, servizi finanziari, logistica e trasporti, cybersecurity. La svolta è stata dettata da IBM nel 2019, anno in cui l’azienda ha presentato il primo computer quantistico commerciale, l’IBM Q System One. In questa corsa, IBM deve vedersela con Google, che in California ha un Quantum Artificial Intelligence Lab dedicato alla ricerca e sviluppo quantistico.

Ma sono tanti i centri di ricerca e le aziende che in tutto il mondo investono sullo sviluppo del quantum computing: uno su tutti, il team napoletano di Seeqc, il primo team italiano e uno dei pochissimi internazionali che ha raggiunto il traguardo ingegneristico di sviluppare e misurare con successo un’operazione logica (gate) a due-qubit. Non resta che aspettare per scoprire cosa ci riserverà il futuro della ricerca.

