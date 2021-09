Cloud migration: una guida per un passaggio di successo | ZeroUno

La cloud migration è il processo di spostamento di dati, applicazioni e altri elementi di business a un ambiente cloud. Per le applicazioni, in particolare, non si tratta solo di spostare, ma soprattutto di modernizzare, rendendole più flessibili e integrate, in linea con le attuali esigenze del business.

Per questo motivo, il tema della cloud migration è oggi in cima alle agende dei CIO. Per sostenere in modo efficace i percorsi di crescita e diversificazione del business serve, infatti, una trasformazione digitale che non sia limitata al semplice utilizzo delle tecnologie più moderne, come Internet of Things, Big Data o Intelligenza Artificiale, ma che sia improntata alla ricerca della miglior efficienza operativa, alla riduzione dei costi, alla maggior flessibilità e agilità verso il cambiamento.

Questa eGuide, redatta da Network Digital 360, spiega come intraprendere una cloud migration efficace e a costi ridotti. Leggendola, saprete: