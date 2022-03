Come aumentare la sicurezza della propria impresa, dimenticandosi delle password

Un’apparente contraddizione: aumentare, quanto possibile, la sicurezza della propria infrastruttura, dei propri dati, delle proprie informazioni, rinunciando nel contempo agli obblighi e ai vincoli delle password.

In realtà, più che di una contraddizione siamo di fronte a un obiettivo perseguibile e raggiungibile, con l’approccio giusto e le tecnologie giuste.

Un obiettivo che nasce da una necessità ormai chiara: rendere sicuro l’ambiente di lavoro, ovunque si trovi l’utente, portando nuovi livelli di sicurezza a tutti i livelli e superando anche la logica delle VPN.

In uno scenario nel quale i modelli di lavoro agile, flessibile e da remoto sono diventati la nuova quotidianità, è più che mai necessario superare le vecchie logiche e guardare alla sicurezza con occhi nuovi.

Riuscire ad abbandonare VPN e password, senza aumentare la complessità: questa è la vera sfida, alla quale si può rispondere con un approccio Zero Trust Access e con soluzioni che facilitano il lavoro dei responsabili IT e dei CISO, grazie elevati livelli di automazione e alla forte integrazione con l’intera infrastruttura aziendale.

Soluzioni erogabili anche in modalità as a service, che possono dunque rappresentare una ulteriore opportunità di business per i reseller e partner che vogliono aggiungere anche la sicurezza alla value proposition nei confronti dei loro clienti.

L’incontro è pensato proprio per i partner d’ecosistema: l’approccio Zero Trust rappresenta una modalità nuova di proporre soluzioni di sicurezza ai propri clienti, facilitando l’implementazione di ambienti di lavoro sicuri e agili e nel contempo creando una relazione più solida e duratura con imprese che non sempre hanno in casa le competenze per affrontare e risolvere tematiche così complesse.

Tutti questi temi saranno affrontati nel corso del webinar dal titolo “Senza password si può (fare)!- Come aumentare la sicurezza della propria impresa, dimenticandosi delle password”, in programma il prossimo 17 maggio dalle ore 12 alle ore 13.

Insieme ad Alessio Pennasilico, Practice leader Information & Cyber Security Advisory team P4I – Partners for Innovation e membro del comitato tecnico del Clusit, cercheremo di rispondere a queste domande:

– Perché è il momento di superare Password e VPN?

– Come è possibile un mondo senza password ma con reti più sicure?

– Cos’è Zero Trust Access?

– Quali sono i benefici per le imprese?

– Quali sono i benefici per gli operatori del canale?

Modera:

-Maria Teresa della Mura, Direttore, TechCompany360 e Internet4Things

Intervengono:

•Paolo Ruffino, Brand Manager Exclusive Networks

•Giorgio Jalamoff, Channel Evangelist Fortinet

•Giorgio D’Armento, Team Lead CAM Fortinet