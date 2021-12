Sicurezza dei dati: presentato Rubrik Cloud Vault | ZeroUno

Rubrik Cloud Vault è il servizio di archiviazione cloud completamente gestito, progettato da Rubrik per essere sicuro e isolato e per aiutare gli utenti a proteggere i loro dati in pochissimi minuti e a difendersi dai cyber-attacchi.

Questa nuova offerta SaaS, basata su Microsoft Azure, riduce il rischio che i dati vengano modificati, cancellati o criptati, ed è logicamente isolata dagli ambienti di produzione dei clienti per una maggiore sicurezza contro gli attacchi ransomware.

Inoltre, Rubrik Cloud Vault permette ai clienti di sopravvivere ai cyber-attacchi e di evitare il pagamento di riscatti, mantenendo copie immutabili e immediatamente recuperabili dei dati più critici in una posizione cloud al sicuro, completamente gestita da Rubrik.

“Gli attacchi ransomware – ha dichiarato Dan Rogers, President di Rubrik – rappresentano un pericolo crescente per ogni azienda in tutto il mondo, indipendentemente dal settore. Questa è una pietra miliare nel nostro impegno nell’integrare le capacità di Rubrik Data Security con i prodotti Microsoft per fornire la Zero Trust Data Security ai clienti enterprise globali”.

Con Rubrik Cloud Vault, le organizzazioni beneficiano della Zero Trust Security di Rubrik, potenziata con la piattaforma Azure, altamente disponibile, durevole, sicura e scalabile.

L’architettura di Rubrik Cloud Vault e l’integrazione con Microsoft Azure semplificano l’air-gapping dei dati critici, l’immutabilità dei dati end-to-end per garantire che i dati non siano mai compromessi, corrotti o cancellati in modo malevolo, la crittografia per far sì che i dati rimangano privati, l’autenticazione a più fattori e i controlli basati sui ruoli per far sì che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso ai dati aziendali sensibili.

“I clienti enterprise – ha aggiunto Jurgen Willis, Vice President, Azure Storage Engineering – sono alla ricerca di una protezione dei dati completa e multilivello per raggiungere una reale cyber-resilienzia. Rubrik Cloud Vault combina la Zero Trust Security di Rubrik con le fondamentali caratteristiche di sicurezza e affidabilità di Azure Blob Storage per fornire ai clienti una soluzione preziosa per affrontare le minacce ransomware, così come una piattaforma sicura per proteggere e fornire un recupero veloce delle loro risorse digitali più importanti.”

Rubrik Cloud Vault sarà disponibile a livello globale nei prossimi mesi su Azure Marketplace.