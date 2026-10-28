La manifattura è il primo bersaglio degli incidenti cyber noti in Italia: raccoglie il 18,4% dei casi censiti nel primo semestre 2026. E le vittime italiane rappresentano il 17% di quelle manifatturiere mondiali, mentre il peso del Paese sul totale degli incidenti si ferma al 5%.
l'analisi
Rapporto Clusit 2026: la manifattura è il primo bersaglio in Italia
Nel primo semestre 2026 il settore manifatturiero concentra il 18,4% degli incidenti cyber noti in Italia. Cresce il peso del cybercrime, aumentano gli attacchi ad alto impatto e si rafforza il rischio lungo l’intera filiera tecnologica. Toccato un nuovo record di incidenti gravi a livello mondiale
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