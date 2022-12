Tradurre le opportunità del digitale ai colleghi: ci pensa il CIO

Non è scontato che tutti conoscano le opportunità offerte dal digitale e non sono nemmeno tenuti a studiarle. È compito di chi porta innovazione in azienda riuscire a comunicarle in modo semplice ed efficace a tutte le business unit, una per una. Marco Guazzoni, Direttore Sostenibilità di Vibram, intervistato durante i Digital360 Awards, evento organizzato assieme al CIOSummIT, spiega che è l’unico modo per valorizzare il ruolo dell’IT e del CIO. È la strada anche per costruire strategie aziendali complete, innovative e vincenti, che impattino sul business in maniera definitiva.