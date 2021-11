Digitalizzazione aziendale, SEG Automotive sceglie Infor | ZeroUno

SEG Automotive, fornitore internazionale di componenti di azionamento, ha scelto Infor per ottimizzare i processi di business e gestire in modo efficiente le nuove sfide del mercato.

Più nello specifico, SEG Automotive ha scelto Infor CloudSuite Automotive come parte essenziale della propria trasformazione digitale, con l’obiettivo di ottimizzare e gestire in modo efficiente i processi aziendali su un’unica piattaforma cloud globale multi-tenant.

“La soluzione di Infor – ha affermato Tim Zimmermann, ERP Director di SEG Automotive – ci ha convinto con le sue opzioni di digitalizzazione. Possiamo migliorare la gestione del nostro flusso di lavoro, ma anche utilizzare i moderni metodi di digital manufacturing e machine learning. Questo ci permette di portare sia l’ottimizzazione della produzione che il monitoraggio automatizzato della nostra produzione a un nuovo livello.”

La soluzione Infor, specifica per l’industria automotive, aiuta il fornitore globale a snellire, ottimizzare e accelerare i processi. Il progetto è iniziato nel 2019, con le prime sedi già connesse alla fine del 2020, e l’implementazione del sistema a livello globale previsto entro il 2023.

Il networking digitale con tutti i partner commerciali e la fornitura di dati in un data lake centralizzato porteranno in futuro a un processo decisionale più rapido ed efficiente e a un reporting più semplice.

Le iniziative Industry 4.0 e di apprendimento automatico possono essere implementate strategicamente grazie a una vista centralizzata di tutti i dati aziendali.

La strategia cloud-first del fornitore automobilistico garantisce la competitività a lungo termine dell’azienda attraverso innovazione e agilità. L’approccio della soluzione consente di standardizzare i processi aziendali digitali, rendendo le innovazioni e le estensioni sempre disponibili in modo automatico. La trasparenza raggiunta in tutti i processi aziendali creerà i presupposti per avviare in futuro ulteriori misure relative alla pianificazione aziendale integrata e all’intelligenza artificiale.

“Stiamo già lavorando con Infor a nuove soluzioni concrete per l’intelligenza artificiale nel campo del digital manufacturing e dell’ottimizzazione della produzione”, ha dichiarato Zimmermann.

Infor CloudSuite Automotive non è solo una soluzione specifica per il settore automobilistico, ma è anche ideale per le aziende globali che hanno esigenze locali.

Per SEG Automotive, queste includono la fatturazione elettronica negli stabilimenti in Messico o la creazione e l’elaborazione delle dichiarazioni di trasporto in Ungheria.

In questo modo, la soluzione Infor consente al fornitore globale di sviluppare ulteriormente le aree dell’Internet of Things (IoT) e della connessione delle macchine e di utilizzare funzioni EDI integrate.

La scalabilità del sistema e l’implementazione dei più alti livelli di sicurezza sono garantiti dalla soluzione cloud.

Merino Consulting Services, partner Infor, sta supportando l’implementazione nelle sedi SEG Automotive di tutto il mondo. Numerose filiali del progetto pilota sono già connesse. Il go-live a livello mondiale è previsto entro il 2023.

“Abbiamo preso seriamente – ha sottolineato Frank Lorenz-Dietz, CFO di SEG Automotive – la scelta di un nuovo sistema ERP. In quanto azienda di medie dimensioni che opera a livello globale, per noi è fondamentale differenziarci anche attraverso processi e soluzioni intelligenti e snelle. Sono convinto che Infor possa dare un contributo significativo in questa direzione.”

“Le nostre CloudSuite consentono ai clienti di implementare con successo le loro strategie di digitalizzazione. Visto che l’industria automobilistica tedesca è conosciuta in tutto il mondo per veicoli e componenti di alta qualità, siamo ancora più orgogliosi di supportare uno dei più importanti fornitori del settore con il nostro cloud multi-tenant” ha concluso Joachim Harb, senior vice president e general manager di Infor per l’Europa centrale.