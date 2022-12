Matteo Mille: Tre imperativi per guidare la trasformazione e l’innovazione in Italia

È una call to action importante quella lanciata da Microsoft alle aziende, ai partner, ai propri dipendenti e collaboratori così come ai dipendenti e ai collaboratori di altre imprese nazionali e internazionali: do more with less, le persone al centro, Trust your Cloud.

In questa intervista, rilasciata in occasione di Made In DigItaly, l’evento svoltosi lo scorso 17 novembre e dedicato all’ecosistema dell’innovazione digitale in Italia [qui il reportage completo dell’evento], Matteo Mille, Chief Marketing and Operations Officer della società in Italia, ne spiega il significato.

“Do More with Less significa usare le tecnologie per produrre di più ed essere più efficaci e concreti. Mettere le persone al centro è la riprova di quanto il capitale umano sia fondamentale per riuscire a guidare la trasformazione digitale del nostro paese, sfruttando quella abilità ad innovare tipica di noi italiani. Il terzo invito è ad avere fiducia nel Cloud. Il Cloud è la risposta. È la piattaforma che permette di indirizzare un efficientamento energetico, una riduzione dei costi e in generale un’innovazione ad altissimo livello che ormai è una parte fondamentale per poter guidare questa trasformazione del nostro Paese”.