Fpt, un sistema Erp integrato e flessibile per supportare la crescita aziendale

In mercati sempre più frenetici e competitivi, le aziende devono avere la capacità di crescere ed evolvere molto rapidamente. Adottare un sistema di Enterprise Resource Planning integrato, che permette di gestire centralmente tutti i processi aziendali, rappresenta una chiave strategica vincente per superare le attuali sfide economiche e organizzative. Una scelta oculata, in questo senso, è un valore aggiunto di inestimabile importanza per massimizzare i ritorni del gestionale, costruendo il futuro dell’impresa.

Elisa Arzeno, Direttore Generale di Fluid Power Technology (Fpt), racconta il progetto realizzato con Cata Informatica per sostituire il vecchio Erp con la soluzione Enterprise di TeamSystem, ottenendo integrazione dei processi, riduzione dei costi e maggiore efficacia del business.

Fpt, produttore di nicchia con forti ambizioni di crescita

«Fpt – spiega Arzeno – è un’azienda manifatturiera che opera nel comparto della meccanica e dell’idraulica ad alta pressione. Le nostre soluzioni per il sollevamento, il tensionamento e il serraggio sono estremamente di nicchia e vengono impiegati trasversalmente in moltissimi mercati, tra cui Infrastrutture, Energia, Offshore, Oil&Gas». Poiché si tratta di sistemi con una specificità molto elevata, la produzione viene gestita dallo stabilimento italiano, ma le attrezzature vengono commercializzate e installate in tutto il mondo. «Abbiamo clienti in ogni continente – precisa Arzeno -. Lavoriamo con Canada, Stati Uniti, Thailandia, Messico e tutti i Paesi europei».

L’azienda genovese, qualche tempo fa, si è trovata nella condizione di dover adeguare gli strumenti IT utilizzati per fare fronte a nuove esigenze.

«Negli ultimi anni – racconta Arzeno – abbiamo aumentato vendite e fatturato. Abbiamo investito significativamente in Research & Development, nuovi prodotti e sviluppo commerciale. Abbiamo sempre pensato che la tecnologia fosse il motore del cambiamento, per progredire e crescere. Nello stesso periodo, abbiamo anche affrontato sfide importanti, ingrandendo il nostro stabilimento, inserendo nuovi sistemi, introducendo delle varianti».

Nel clima di effervescenza, tra le priorità più stringenti dell’impresa ligure, emergeva la necessità di una ristrutturazione aziendale, a livello di processi produttivi e più in generale di business. Da qui l’esigenza di adeguare e modificare il sistema gestionale. «La nostra – sottolinea Arzeno – è un’azienda storica, con 56 anni di attività alle spalle. Il sistema Erp preesistente era ormai obsoleto e non più idoneo a supportare i progetti attuali».

Una soluzione Erp integrata per evolvere rapidamente

È iniziata così la fase di software selection e, al termine di un’approfondita analisi di mercato, Fpt ha scelto il software Enterprise di TeamSystem, affidando l’implementazione del progetto a Cata Informatica.

«Cercavamo – dichiara Arzeno – una soluzione gestionale che ci permettesse di gestire in maniera integrata tutti i vari settori aziendali, dall’amministrazione alla componente commerciale, dalla produzione alla logistica. La proposta di TeamSystem e Cata si è rivelata assolutamente vincente».

Se l’integrazione ha rappresentato un punto di forza del progetto, la rapidità di esecuzione è stato un altro plus riconosciuto. «L’iniziativa – afferma Arzeno – è stata portata avanti in tempi record. Il go-live è avvenuto dopo solo sei mesi e in un anno, proseguendo con altre implementazioni, abbiamo inserito tutta la parte di magazzini verticali e di controllo tramite il Mes».

Arzeno si dichiara soddisfatta dei vantaggi ottenuti utilizzando il nuovo gestionale implementato da Cata. «I benefici riscontrati – evidenzia – sono assolutamente formidabili, soprattutto in termini di recupero dell’efficienza. Abbiamo eliminato in maniera sensibile ed efficace tutti gli errori e raggiunto una forte ottimizzazione dei costi, guadagnando in termini di competitività».

L’importanza dei partner per costruire il futuro dell’impresa

La bontà dei partner si è rilevata fondamentale per la buona riuscita del progetto. «La scelta di un fornitore – aggiunge Arzeno – è sempre molto importante, soprattutto se il progetto riguarda il sistema gestionale, quindi il cuore dell’azienda e di tutti i processi. Cata e TeamSystem si sono rivelati due partner estremamente affidabili, in grado di guidarci suggerendo le soluzioni ottimali».

Si tratta quindi di una relazione che proseguirà anche in futuro, proprio perché, come afferma Arzeno, Fpt è un’azienda ambiziosa, che punta sull’innovazione e sulla tecnologia per concretizzare gli obiettivi strategici. «Abbiamo – prosegue – ancora molte iniziative in cantiere, perché la nostra meta è diventare un’azienda intelligente, in grado di evolvere rapidamente in base ai cambiamenti richiesti dal mercato. Per raggiungere il traguardo, dobbiamo quindi sviluppare una serie di iniziative. Innanzitutto, intendiamo perseguire una maggiore integrazione della componente di produzione e dei processi legati al Mes, quindi connettere i macchinari 4.0. Dobbiamo creare degli indicatori di performance per la produzione, le vendite e altri comparti».

La partnership con Cata è quindi destinata a durare anche nei prossimi anni, proprio perché la realtà di Fpt continua a evolvere molto rapidamente e le sfide diventano sempre più importanti. «Il sistema gestionale implementato – conclude Arzeno – è solo l’inizio, la base portante dove costruire altri progetti, permettendoci di evolvere rapidamente e superare le nuove criticità. L’importante è avere una visione strategica e il partner giusto con cui proseguire nel percorso, sfruttando i vantaggi competitivi di un sistema Erp che permette di recuperare efficienza ed efficacia».