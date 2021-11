La digitalizzazione è fondamentale per rendere più efficiente il terzo settore | ZeroUno

Il messaggio portato da Giovanni Bruno, Presidente Fondazione Banco Alimentare Onlus, ai Digital360 Awards 2021 è quello della necessità di una collaborazione tra associazioni e terzo settore.

Bruno ha, in particolare, ricordato che il mondo del no profit ha bisogno di competenze e, in particolare, di skill digitali per acquisire strumenti che permettano di essere più trasparenti rispetto alla società nel suo complesso e per crescere ed essere flessibili in modo da poter rispondere più prontamente alle esigenze che via via si presentano.

L’intervista video si conclude proprio con i numeri di Fondazione Banco Alimentare per dare un’idea di quanto e come il digitale possa aiutare a velocizzare e rendere più efficiente la catena della solidarietà.