Digital health, inclusione e condivisione alla base dell'evoluzione | ZeroUno

In un comparto molto particolare come quello della sanità oggi più che mai si sente la necessità di aprirsi al confronto con altre realtà per introdurre innovazione e cambiamento. Lo ha detto Marco Foracchia, vice presidente di AISIS, associazione di CIO del settore, in occasione dell’evento finale Digital360 Awards 2021 & CIOsummIT.

In particolare, in questa video intervista, Foracchia spiega il concetto di resilienza così come lo ha percepito nel periodo della pandemia ovvero declinato in creatività e flessibilità per far fronte all’emergenza.

Apertura e curiosità rispetto al modo di lavorare di colleghi di altri ambiti e al loro approccio alla tecnologia sono diventati quindi d’obbligo. E inevitabilmente, inclusione e condivisione, ci si è resi conto durante la crisi, sono valori su cui scommettere per evolversi e crescere.