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Agenti AI, quanta autonomia concedere e a quali condizioni

Agenti AI, quanta autonomia concedere e a quali condizioni | Florenzo Marra, BTO, Relatech Group
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Quali decisioni possiamo affidare agli agenti AI e quando serve la supervisione umana? Per Florenzo Marra, Amministratore Delegato di BTO, Relatech Group, la risposta dipende dal rischio, dalla reversibilità delle azioni e dalla possibilità di verificarne gli esiti. Il percorso richiede di ripensare i processi.

Pubblicato il 26 ott 2026
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Punti chiave

  • Attività iniziali: reporting, analisi documentale, customer service, finanza e acquisti dove si spende tempo per raccogliere, elaborare e trasferire informazioni.
  • Processo e sequenza: quando un agente riceve un obiettivo sceglie come raggiungerlo entro limiti; accelerare un’attività richiede rivedere anche l’ordine delle fasi.
  • Delega e controllo: graduare la delega dando libertà per azioni a basso rischio e controllo umano per decisioni su persone, clienti e patrimonio; supervisione proporzionata con criteri chiari per evitare nuovi colli di bottiglia.
Riassunto generato con AI

In questa intervista scopriamo:

• Da quali attività partire: reporting, analisi documentale, customer service, finanza e acquisti, dove molto tempo viene impiegato per raccogliere, elaborare e trasferire informazioni.

• Come cambia il processo quando un agente riceve un obiettivo e può scegliere come raggiungerlo entro confini definiti, e perché accelerare una singola attività richiede di rivedere anche la sequenza in cui è inserita.

• Come graduare la delega: maggiore libertà per le azioni a basso rischio e reversibili, più controllo umano per le decisioni con conseguenze rilevanti su persone, clienti e patrimonio aziendale.

Marra propone una supervisione proporzionata, con criteri chiari per coinvolgere le persone ed evitare che le approvazioni diventino nuovi colli di bottiglia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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