In questa intervista scopriamo:

• Da quali attività partire: reporting, analisi documentale, customer service, finanza e acquisti, dove molto tempo viene impiegato per raccogliere, elaborare e trasferire informazioni.

• Come cambia il processo quando un agente riceve un obiettivo e può scegliere come raggiungerlo entro confini definiti, e perché accelerare una singola attività richiede di rivedere anche la sequenza in cui è inserita.

• Come graduare la delega: maggiore libertà per le azioni a basso rischio e reversibili, più controllo umano per le decisioni con conseguenze rilevanti su persone, clienti e patrimonio aziendale.

Marra propone una supervisione proporzionata, con criteri chiari per coinvolgere le persone ed evitare che le approvazioni diventino nuovi colli di bottiglia.