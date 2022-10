10 motivi per cui scegliere un partner informatico

In progetti complessi come l’evoluzione dello ERP, servono non solo le tecnologie, ma soprattutto le competenze che non sempre le aziende hanno internamente. In qualità di Gold Partner di SAP, Present supporta la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi S/4HANA in cloud e on-premise, contando su 180 consulenti qualificati e 15 anni di esperienza sulle tecnologie della multinazionale tedesca. In questo video, il management dell’azienda spiega come e perché un consulente qualificato può portare un contributo decisivo nei percorsi di trasformazione del gestionale, aiutando le imprese nella razionalizzazione dei processi, nella trasformazione tecnologica e nel change management.