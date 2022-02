5G, edge e analisi predittiva: la soluzione Verizon Business - Aton | ZeroUno

La partnership tra Verizon Business e Atos è stata siglata per aiutare le organizzazioni a incrementare il proprio business value sfruttando il potenziale del 5G ai massimi livelli e creando esperienze digitali coinvolgenti. La soluzione Verizon-Atos fornisce un’architettura end-to-end che include hardware, 5G, applicazioni e automazione, supporto per i servizi sul campo e il service desk e supera efficacemente i problemi di scalabilità e latenza.

Con questa partnership Verizon implementerà la piattaforma Atos Computer Vision nel proprio edge computing multiaccesso basato su private 5G, fornendo casi d’uso aziendali pronti per l’implementazione in vari settori. Il ruolo della piattaforma Atos è quello di integrare funzionalità chiave dell’analisi video basata sull’intelligenza artificiale in ambienti mission-critical.

L’uso da parte di Verizon dei server BullSequana Edge di Atos rafforzerà la sua offerta 5G edge permettendo di sviluppare nuovi casi d’uso e garantendo progressi nella sicurezza della rete, nella connettività e nella gestione e analisi dei dati.

La soluzione congiunta, basata su cloud e intelligenza artificiale, consentirà l’analisi dei dati su larga scala per aiutare le aziende a diventare più efficienti.

In uno dei casi d’uso, la piattaforma analizzerà 180 miliardi di data point ogni ora. Con questo sistema, gli ingegneri e gli operatori saranno in grado di individuare esattamente quando e dove sono previsti i tempi di inattività, fino a 30 giorni in anticipo.

Inoltre, le metriche e gli andamenti tendenziali elimineranno nel corso del tempo il margine di errore ottimizzando l’efficienza operativa. Tali informazioni possono provenire da una parte localizzata del sistema e possono essere applicate a livello globale.

“Questa nuova soluzione congiunta offrirà ai clienti aziendali un livello senza precedenti di informazioni sulle loro operazioni e siamo entusiasti della prospettiva di continuare a progredire insieme ad Atos. Sappiamo che il futuro si baserà sulla nostra rete 5G e questo annuncio è un altro esempio di come al giorno d’oggi i nostri prodotti e le nostre soluzioni abbiano un impatto reale sull’efficienza aziendale e sui ricavi”, ha affermato Tami Erwin, CEO di Verizon Business.

“Siamo orgogliosi di combinare la nostra avanguardia digitale nelle telecomunicazioni e nell’edge computing con le reti 5G affidabili e ad alte prestazioni di Verizon Business per rivoluzionare il modo in cui le persone vivono, lavorano e si trascorrono il loro tempo libero. Questa partnership leader del settore mostra il modo in cui innoveremo il mercato 5G permettendo nuove ed entusiasmanti esperienze sia per le aziende sia per i consumatori”, ha dichiarato Jean-Philippe Poirault, Head of Telecom, Media and Technology, Atos.

La soluzione è disponibile per diverse tipologie di clienti diversi, fra cui trasporti, industria, logistica e produzione, e mette in evidenza l’impatto che l’edge computing sicuro e multiaccesso può avere sui profitti di un’organizzazione.