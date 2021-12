Vectra Detect disponibile nel marketplace Microsoft Azure | ZeroUno

Vectra AI ha annunciato la disponibilità di Vectra Detect nel marketplace Microsoft Azure. La soluzione permette rilevamento e risposta alle minacce informatiche security-derived e AI-driven e offre funzionalità chiave di Zero Trust per i clienti Microsoft 365 e Microsoft Azure.

Come membro della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Vectra ha creato e integrato workbook personalizzati in Azure Sentinel per semplificare la risposta agli incidenti nell’ecosistema di strumenti della piattaforma e per consentire agli analisti di sicurezza e ai team SOC di dare priorità ai loro sforzi di indagine e di bonifica in modo più efficiente. Vectra è anche partner di Microsoft nel framework di sicurezza Zero Trust.

L’interfaccia web integrata Vectra Detect permette agli analisti di sicurezza di dare priorità in modo efficiente alle loro investigazioni a partire dalle più critiche, offre una overview di tutti gli account e gli host che mostrano comportamenti sospetti, identifica le campagne che coinvolgono una molteplicità di host ed è in grado di suddividere le singole rilevazioni per ulteriori indagini.

I Vectra Detect Workbook per Azure Sentinel offrono ai clienti una varietà di benefici, inclusi: incidenti automatizzati in Azure Sentinel, sulla base di soglie di punteggio di minaccia e certezza configurabili da parte di Vectra; analisi forense sugli incidenti per identificare e individuare i device, gli account e gli attaccanti coinvolti in ogni situazione; rilevamenti di Vectra direttamente sui workbook di Azure Sentinel, utili per suscitare l’immediata attenzione dei team SOC.

“Nelle imprese – ha spiegato Massimiliano Galvagna, Country Manager per l’Italia di Vectra AI – dove spesso esiste un ecosistema di strumenti in uso contemporaneamente, Azure Sentinel è abilitato in modo univoco per fornire un’unica interfaccia per più sistemi. Per valorizzare ulteriormente le capacità di risposta agli incidenti di Azure Sentinel, Vectra ha creato connettori e workbook personalizzati che possono essere distribuiti all’interno della piattaforma per garantire allarmi ad alta fedeltà con contesto dettagliato, per accelerare il tempo di rilevamento e il tempo di risposta”.

“Il marketplace di Microsoft Azure – ha affermato Jake Zborowski, General Manager di Microsoft Azure Platform in Microsoft – permette ai clienti di tutto il mondo di scoprire, provare e distribuire soluzioni software certificate e ottimizzate per l’esecuzione su Azure. Il marketplace Azure aiuta soluzioni come Vectra Detect a raggiungere un numero più alto di clienti e di mercati”.