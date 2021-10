CyberArk Partner Program, l'azienda rafforza il suo impegno sul territorio | ZeroUno

Per potenziare ulteriormente le attività sul territorio italiano, CyberArk si è posta l’obiettivo di continuare ad ampliare l’ecosistema di canale, composto attualmente da circa 40 partner tra system integrator, solution provider, cloud e managed service provider, appartenenti alle tre categorie (Advanced, Authorized e Certified) per offrire un supporto ancora più capillare e competenze e professionalità sempre più consolidate.

A questo proposito, per garantire il successo di partner e clienti, CyberArk offre una serie di opzioni di formazione focalizzate sullo sviluppo di competenze tecniche e commerciali che includono sessioni di training online personalizzate, in aule virtuali o reali.

CyberArk ha creato, inoltre, nuovi percorsi formativi e certificazioni dedicate, per offrire ai partner la massima flessibilità e libertà di scelta in base alle proprie competenze e la possibilità di specializzarsi su specifiche soluzioni CyberArk legati ai macro temi Access, Privilege o DevSecOps, per soddisfare esigenze diversificate sulla base dei ruoli nell’organizzazione.

“I partner – ha sottolineato Raffaella Zilli, Channel Sales Manager di CyberArk Italia – sono un pilastro fondamentale per CyberArk in Italia, la loro esperienza e approfondita conoscenza del mercato e delle sue esigenze in continua evoluzione ci aiutano ad ampliare il nostro raggio d’azione, proponendo progetti di sicurezza innovativi basati sulle nostre soluzioni. Il nostro impegno è volto a offrire vantaggi e riconoscimenti sempre maggiori alle aziende che collaborano con noi, al fine di raggiungere costantemente il successo e la soddisfazione dei clienti.”

CyberArk Partner Program offre riconoscimenti differenziati sulla base del valore fornito ai clienti e dell’impegno profuso nella collaborazione e include la possibilità di allineare i modelli di business e di impegno in un unico programma tramite un singolo accordo.

Benefici aggiuntivi consentono un livello più elevato di vendita, maggiori opportunità promozionali e di marketing e supporto diretto da parte degli esperti CyberArk.

“In questo modo, i partner sono incoraggiati a progredire nelle vendite e nelle conoscenze tecniche non solo per garantire progetti efficaci, ma anche per aumentare le opportunità di crescita con CyberArk” ha concluso Raffaella Zilli.